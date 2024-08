El actor Daniel Guzmán ha sido condenado por agresión a unos jóvenes que ocupaban una casa vacía suya

Aunque lo sucesos tuvieron lugar hace un año, no ha sido hasta ahora que ha concluido el juicio con la sentencia judicial que condena al actor Daniel Guzmán por agredir a unos jóvenes que ocupaban una casa vacía de su propiedad.

"Pensamos que hubiera sido posible dialogar"

Según informa El Salto, en mayo de 2023, tres jóvenes fueron desalojados por la fuerza de una casa situada en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca. Los jóvenes reconocieron a Daniel Guzmán entre los atacantes, que acudió acompañado de "cuatro hombres bastante fuertes".

El actor de 'Aquí no hay quien viva', quien consta en la sentencia judicial como dueño de la propiedad, fue posteriormente condenado el 26 de junio de 2024 por lesiones leves causadas a uno de los jóvenes implicados, que presentaba "escoriaciones en codos, dorso del segundo dedo, cuero cabelludo, labio superior derecho, región supraciliar derecha y mejilla derecha".

En total eran seis jóvenes los que llevaban tan solo una semana habitando la casa, rondaban todos los 20 años y tenían empleos precarios: "No tengo otro lugar adónde ir. Soy profesor de ajedrez en un colegio, trabajo cuatro horas al día, pero ningún casero me acepta como inquilino porque mis ingresos son bajos" explicó uno de ellos, que no estuvo presente durante la agresión.

"Al enterarnos de que la casa era de Guzmán, aparentemente sensible a los problemas de vivienda, pensábamos que hubiera sido posible dialogar" afirmaba otra de las jóvenes. Explicó que intentaron contactarle por Twitter, pero no obtuvieron respuesta.

Ese día, sobre las 18:15, se presentaron "cinco hombres, uno de ellos tapado" en la casa. "Todo fue muy rápido, nos pegaron y nos sacaron de la cocina a rastras preguntándonos por las llaves" explicó la joven. Finalmente, reconocieron a Guzmán como el atacante taapado y grabaron un vídeo que fue clave en el juicio para el proceso de identificación.

El director de 'A cambio de nada', que ha negado los hechos y no se presentó en la vista oral pese a estar citado, ha sido condenado por delitos leves a pagar una pena multa de diez euros durante dos meses, además de pagar al agredido 350 euros en concepto de responsabilidad civil.

