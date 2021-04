“Si adelgazase de manera enfermiza para un papel, me considerarían un actor serio”. Chris Hemsworth cree que su físico perjudica su imagen como intérprete

Nadie dijo que fuese fácil ser el mismísimo Thor, el capitán Mitch Nelson, el mercenario Tyler Rake o, ni tan siquiera, el cazador de la reinvención de 'Blancanieves' que firmó Rupert Sanders en 2012. No sólo hace falta tener unas mínimas dotes interpretativas; también un físico imponente que haga creíble que eres el Dios del trueno o que, al menos, puedes matar a un hombre con tus propias manos.

Pero el bueno de Chris Hemsworth, a pesar de tener un cuerpo que muchos quisiéramos, considera que está menospreciado por una apariencia que evita que se tome con seriedad su trabajo como intérprete. Así lo ha comentado el actor australiano en una entrevista con el medio The Telegraph.

"El culturismo se ve como una vanidad, mientras que si ganase algo de peso poco saludable, o me pusiese enfermizamente delgado para un papel, probablemente sería considerado un actor serio".

No sabría valorar si la labor de Hemsworth es seria o no en base al diámetro de sus bíceps; aunque lo que sí es seguro es que, como el dice, entrenar durante diez años para su rol en el Universo Cinematográfico de Marvel es "un trabajo a tiempo completo", tan duro como gratificante.

Además de darle un porcentaje de grasa corporal inversamente proporcional a su tamaño, esta década de experiencia le ha dado un mejor conocimiento sobre su cuerpo y sobre cómo ejercitarlo.

"Durante años, probablemente, entrené más de lo que debía. La gente que trabaja su musculatura, generalmente no se da cuenta de que es un deporte que no debería hacerse durante siete días a la semana y durante dos horas al día. Lo estuve haciendo así durante las anteriores 'Thor', y terminaba dolorido y con menos energía. Pero quieres estar equilibrado, porque, probablemente, haya alguna escena sin camiseta en algún momento. No quieres parecer Popeye con una parte del cuerpo hinchada".