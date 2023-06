"Al filo del mañana 2 tiene que ser tan ambiciosa como la primera". Emily Blunt explica por qué la secuela de la estupenda película de ciencia ficción está tardando tanto en hacerse

Una de las secuelas todavía sin hacer que más ha dado de lo que hablar a lo largo de los últimos años es 'Al filo del mañana 2'. Desde poco después del estreno de la primera entrega en 2014 se está trabajando en una continuación de la estupenda película de ciencia ficción protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, pero el proyecto nunca ha terminado de salir adelante. Ahora es su protagonista femenina quien ha querido explicar los motivos de ello.

"Me encantaría hacer otra"

La actriz ha concedido recientemente una entrevista a Deadline, donde ha hablado sobre todo de 'The English', la serie que protagonizó el año pasado, pero ha tenido tiempo de hablar de otros temas. Por ejemplo, no ha querido decir nada sobre si aparece o no en la próxima película del universo 'Un lugar tranquilo', mientras que sobre la secuela de 'Al filo del mañana' ha comentado lo siguiente:

Me encantaría hacer otra. No sé cuándo y no sé cómo, pero me encantaría. No tengo claro que mi espalda vaya a resistirlo.

Me encantó la experiencia de hacer la primera y me encantaría volver a trabajar con Doug Liman. Parece que tenemos que crear algo tan ambicioso como la primera. ¿Cuánto más podemos sacar de un día repitiéndose?, ¿Cuál es el nuevo constructo?

Lo que parece claro es que 'Al filo del mañana 2' todavía está muy lejos de llegar a hacerse, si es que eso acaba sucediendo. Recordemos que fue en 2017 cuando se confirmaron los regresos de Cruise y Blunt, mientras que dos años después se daba por finalizado el guion, solamente para que Liman afirmase al año siguiente que todavía quedaba mucho trabajo por delante.

Ya en 2022 se supo que Warner sopesó seriamente la opción de un spin-off televisivo, pero ciertos problemas legales hicieron que ese proyecto también quedase paralizado. Todo apunta a que hace falta que alguien tenga una idea genial y que algún guionista sepa exprimirla para que 'Al filo del mañana 2' tenga posibilidades reales de hacerse, pero también que ahora mismo simplemente no haya nada a lo que agarrarse más allá del deseo de sus responsables de hacerla. Pero no a cualquier precio.

