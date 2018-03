Alec Baldwin siempre será un jefazo, y no sólo por su tronchante imitación de Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, sigue lanzando maldiciones y conjuros desde su cuenta de Twitter, seguida por casi cincuenta millones de personas.

Alec Baldwin a duras penas sobrepasa los 200.000 en una cuenta que lleva sin actualizar desde noviembre del año pasado. Donald J. Trump 1 - Alec Baldwin 0, sí, pero lo importante aquí es cómo se termina, no cómo empieza el partido:

Alec Baldwin, whose dying mediocre career was saved by his terrible impersonation of me on SNL, now says playing me was agony. Alec, it was agony for those who were forced to watch. Bring back Darrell Hammond, funnier and a far greater talent! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 2, 2018

Hace un rato, el hombre más poderoso del mundo, o al menos eso nos gusta creer, volvía a dejar claras un par de cosas: una, que se nota que es un poco limitado y que está lejos de conocer y compartir el espíritu de los popes del entretenimiento de su país. Aunque mencione a otro cómico. La otra, que no tiene sentido del humor y que nunca repasa antes de finalizar un trabajo. Aunque sea un simple tweet. Este es el original:

Conquistas de juventud

Cuando protagonizó 'Bitelchús' en 1988, el mayor de los hermanos Baldwin ya tenía 30 años y pelazo. Apenas había aparecido en un par de proyectos antes, pero una vez que la divertida película de Tim Burton reventó las taquillas del mundo, el bueno de Alec voló libre por los cielos de Hollywood.

'Casada con todos', 'Armas de mujer', 'Gran bola de fuego' o 'Miami Blues' foguearon una carrera privilegiada que colocó a Baldwin como primer Jack Ryan cinematográfico en la ya clásica 'La caza del Octubre Rojo' junto al mismísimo primer James Bond, Sir Sean Connery.

Tras pasar por la nómina de Woody Allen en 'Alice', la estrella masculina más sexy del momento se cruzó con la que sería su primera esposa, ni más ni menos que la Kim Bassinger de principios de los 90: la tía más buena del mundo, hablando claro. Eso es, como poco, un triple para el actor: Donald J. Trump 1 - 3 Alec Baldwin.

La carrera de Baldwin empezaba a mostrar cierto encasillamiento como pareja masculina de historias fantasiosas en 'Hechizo de un beso' o thrillers sexuales con otras mujeres de altura en 'Malice' (segundo guión de Aaron Sorkin), títulos que compaginaba con obras mucho más prestigiosas, como 'Éxito a cualquier precio', de James Foley, y saltos al vacío como el remake de 'La huida', que volvía a colocar a la pareja de moda recogiendo el testigo del clasicismo de otra pareja mítica, McQueen & MacGraw.

Russell Mulcahy y David Koepp lo intentaron con la adaptación de 'La Sombra', pero la cosa no quedó mucho más que para película de culto de disparatada sesión golfa, entre 'Dick Tracy' y la muy superior (a las dos) 'The Phantom', una película por la que deberíamos volver a pasar de vez en cuando. Posiblemente sea con ese Lamont Cranston cuando empiece a tirar de mayor sorna y cinismo el bueno de Alec en su primera aproximación al género superheróico. Ya ves, un superhéroe playboy: Donald J. Trump 1 - 4 Alec Baldwin.

Presidente del club de los cinco

Puede que ese currículum no te parezca gran cosa, pero por entonces, Alec Baldwin, a la chita callando, ya se había convertido en el décimo "five timer" del Saturday Night Live, cinco años antes que, por ejemplo, Bill Murray, miembro fundador del programa de humor más importante de la historia de la televisión americana. Y no es que simplemente se haya dejado caer por el programa, no, estamos hablando de ser, al menos, cinco veces invitado de honor.

Aquella quinta intervención especial llegaba en las navidades de 1994, pero si uno ve ahora mismo la lista de invitados que más veces se han pasado por el programa se encontrará con una sorpresa morrocotuda. Donald J. Trump 1 - 5 Alec Baldwin.

El odio del presidente hacia el actor, suponemos, empezó en octubre de 2016, cuando Baldwin se colocó por primera vez sobre la cabeza la dorada peluca que tan bien representa al hombre de oro. Y digo suponemos porque, salvo que Trump se hubiera llevado la decepción del siglo con 'Torrente 5: Operación Eurovegas', no había razón para dudar del talento cómico de uno de los protagonistas de '30 Rock'. El Donald Trump de Baldwin se enfrentó a la Hillary Clinton de Kate McKinnon en un polémico debate durante el estreno de la temporada número 42 de 'Saturday Night Live’:

La guerra de los Trump

Un día antes de que Trump se quedase a gusto en Twitter, Baldwin hablaba con The Hollywood Reporter:

"Podría salir a la calle, pararme en cualquier esquina y tocar a 10 personas en el hombro. Y los 10 de ellos, con toda probabilidad, estarían más calificados, ética, moral, intelectual y espiritualmente que Trump". "Tenemos que deshacernos de él. Y ese es otro proyecto en el que estoy trabajando. Y luego, si Dios no lo quiera, él gana de nuevo en 2020, me preguntaré si puedo presentar algún concurso en España."

Lo cierto es que no es la primera vez que el presidente Trump no se ríe de los gags del programa. En el episodio que supuso el regreso de Alec Baldwin como Trump por primera vez desde las elecciones presidenciales, el presidente mostró su disconformidad con el show.

I watched parts of @nbcsnl Saturday Night Live last night. It is a totally one-sided, biased show - nothing funny at all. Equal time for us? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de noviembre de 2016

Sea como sea, nada parece que vaya a cambiar a corto plazo. Uno seguirá amenazando con destruir el mundo con su total carencia de sentido común y el otro, desde su posición de estrella comprometida, promete intervenir lo más que pueda en el programa de la discordia.

Alex Baldwin, siempre un jefazo

Mientras tanto, Baldwin participa en una película que opta al Óscar, 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby') donde pone la voz al pequeño del título. Anda metido en algún que otro proyecto interesante como 'Motherless Brooklyn', segunda película como director de Edward Norton veinte años después de 'Más que amigos' o la muy esperada nueva entrega de la saga más carismática de los blockbusters de verano, 'Misión: Imposible - Fallout', que llegará a las pantallas el próximo mes de agosto. Al final, Baldwin gana por goleada. Siempre lo hace, a pesar de 'South Park':