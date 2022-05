'Aquaman 2': Amber Heard desvela que Warner no la quería en la película de DC y que su papel es "una versión muy reducida" de lo previsto inicialmente

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp ha acaparado multitud de titulares últimamente. Por parte de él descubrimos que se le había ofrecido participar en 'Piratas del Caribe 6' a cambio de 22,5 millones para que Disney cambiara de idea a última hora y que el actor no piensa regresar a la saga ni aunque le ofrezcan 300 millones. Ahora ha sido ella la que ha repasado cómo se ha visto impactada su carrera por lo sucedido.

Los problemas de Heard

A Heard la veremos próximamente en la esperada secuela de 'Aquaman', pero la actriz ha desvelado que "tuve que luchar muy duro para seguir en la película" y que Warner "no quería incluirme en la película". Finalmente sí que se quedó a bordo pese a la insistencia de algunos medios en afirmar lo contrario, pero su papel fue perdiendo peso a medida que se hacían nuevas versiones del guion:

Me dieron un guion. Luego me dieron nuevas versiones del mismo que habían quitado escenas que tenían acción, que mostraban a mi personaje y a otro personaje, sin dar spoilers, dos personajes que se peleaban entre sí. Básicamente quitaron un montón de mi papel. Simplemente eliminaron un montón.

Heard no llegó a decir nada sobre que sus problemas con Depp hayan sido los causantes de esto, pero sí que la presencia de Mera en 'Aquaman 2' es "una versión muy reducida" de aquello que había firmado inicialmente.

Lo curioso es que hace unas semanas surgió un fuerte rumor apuntando a que la actriz vista en títulos como 'Magic Mike XXL' o 'Furia ciega' solamente iba a aparecer en 10 minutos de 'Aquaman and the Lost Kingdom'. Estas declaraciones de Heard no confirman ese dato, pero sí dan a entender que no estaban muy desencaminadas...