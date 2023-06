"Si no, voy a hacer el ridículo". Aquella vez en la que Gregory Peck luchó para que se reconociera el trabajo de Audrey Hepburn en 'Vacaciones en Roma'

Pese a que mucha gente opta por saltárselos, el tema de los créditos es una auténtica batalla en la que entran en conflicto los intereses de muchos actores. De hecho, Gregory Peck tuvo que insistir mucho para que se reconociera el trabajo de Audrey Hepburn en 'Vacaciones en Roma' y pusieran su nombre junto al de él, tanto en los créditos como en la cartelería.

"Va a ganar el Óscar"

Salir el primero en créditos, antes de que aparezca el título de la película, es un privilegio que no está al alcance de cualquiera. Y menos en los años 50, cuando William Wyler rodó la mítica 'Vacaciones en Roma', con Gregory Peck y una por aquel entonces desconocida Audrey Hepburn.

En aquel momento, Gregory Peck era la estrella más famosa de la cinta, habiendo trabajado con directores de la talla de Alfred Hitchcock o Elia Kazan. Si bien Hepburn no era una desconocida, ya que había cosechado cierta notoriedad como actriz de teatro, en el cine todavía no era la el rostro icónico que más adelante se consolidaría con 'My fair lady' o 'Desayuno con diamantes'.

Nadie parecía dudar que Gregory Peck sería el único nombre que aparecería destacado antes del título... excepto el propio Peck. En mitad de la producción, el actor se dio cuenta de que Hepburn tenía potencial para convertirse en una gran estrella y pensó que relegarla a un lugar secundario en créditos no se correspondía con su aportación a la película.

Peck telefoneó a su agente y le insistió en que su nombre también debía aparecer antes del título. Su agente se negó por completo: "No puedes hacer eso. Has trabajado mucho durante años para poder ser cabeza de cartel", a lo que Peck respondió:

Ah, claro que puedo hacerlo. Si su nombre no está junto al mío cuando la película se estrene, voy a hacer el ridículo. Porque esta chica va a ganar el Óscar con su primera interpretación.

Al final, consiguió que el nombre de la actriz apareciera destacado justo después del suyo y el tiempo le dio la razón: efectivamente, Hepburn se hizo con la estatuilla por su papel en la película (mientras que el pobre Peck ni siquiera fue nominado en aquella ocasión).

