Armie Hammer está a bordo de la secuela de ‘Call Me by Your Name’: "Estamos todos como locos con el proyecto"

Ya ha pasado más de un mes desde que se estrenó en salas españolas 'Call Me by Your Name', pero somos muchos los que aún no hemos sido capaces de borrar de nuestras mentes —ni de nuestros corazones, aún afectados— la maravillosa historia de amor entre Elio y Oliver; ganadora del Oscar a mejor guión adaptado y narrada por Luca Guadagnino con una sencillez y una delicadeza asombrosas.

A finales de enero os hablamos de la intención del realizador italiano de continuar explorando las aventuras de la pareja de amantes en una serie de secuelas que adaptarían y ampliarían el epílogo de la novela original de André Aciman, capturando el espíritu de la trilogía de Richard Linklater iniciada con 'Antes del amanecer', dejando a los actores envejecer en la vida real entre filme y filme.

Hoy hemos sabido que Guadagnino ya ha hecho un pitch de la segunda parte de 'Call Me by Your Name', que se ubicaría en los años noventa durante la crisis mundial del SIDA, a los actores principales de la original. Armie Hammer ha hablado de ello en una entrevista para IndieWire en la que, además de dejar claro que está a bordo del proyecto, se ha mostrado totalmente entusiasmado con la idea, asegurando que volvería independientemente del peso de su papel.

"Tío, desglosó el guión entero para nosotros. Quiero decir, no es un guión terminado, pero tiene todas las ideas para él. Luca está como loco y, por cierto, si Luca va a hacerlo, creo que todos estamos como locos con ello. La experiencia de hacer la primera fue tan pura y tan hermosa que no habría problema sobre el tamaño de mi papel. Si está involucrada la misma gente, lo haría una y otra vez."

Por el momento, James Ivory, el oscarizado guionista de la primera parte, ha afirmado no tener ni idea sobre los planes para la secuela de 'Call Me by Your Name' pero, dado el éxito crítico y comercial del largometraje —y la pasión de los involucrados—, es tan sólo cuestión de tiempo que volvamos a ver de nuevo a Armie Hammer y Timothée Chalamet dando rienda suelta a su romance en la gran pantalla. Y nosotros encantados.