Luca Guadagnino quiere una pentalogía de 'Call Me By Your Name' y deja una pista de la primera secuela

'Call My By Your Name' está siendo una de las películas más aplaudidas de 2017. Se elogia su capacidad para capturar la relación amorosa que surge entre Elio y Oliver, y los actores que interpretan a los protagonistas, Timothée Chalamet y Armie Hammer, han estado muy presentes en la temporada de premios (de hecho, Chalamet está nominado al Óscar).

Aun así, no es la clase de film que se convierte en el origen de una saga; tiene principio y final, y no es un éxito de taquilla. Sin embargo, su director, Luca Guadagnino, quiere continuar la historia, del mismo modo que hicieron Richard Linklater, Julie Delpy y Ethan Hawke con los personajes de 'Antes del amanecer' ('Before Sunrise', 1995).

Luca Guadagnino dando instrucciones en el rodaje de Call Me By Your Name

Curiosamente, el italiano no menciona la trilogía romántica de Linklater, cita otros referentes cuando habla de realizar hasta una pentalogía de 'Call Me By Your Name'. Cita la serie documental 'Up' (1964-2012) de Paul Almond y Michael Apted, y la saga de Antoine Doinel, el personaje creado por Francois Truffaut y encarnado por Jean-Pierre Léaud —arranca en 'Los 400 golpes' (1959) y evoluciona a lo largo de cuatro largometrajes más, hasta 'El amor en fuga' (1979)—.

Guadagnino no está aún preparado para dar muchos detalles sobre las ideas que tiene en mente para la primera secuela aunque ya ha dejado una primera pista. 'Call Me By Your Name' está ambientada en "alguna parte del norte de Italia" durante el verano de 1983; la segunda entrega tendrá lugar una década más tarde y esta vez parece que el joven Elio también viajará:

"Creo que el siguiente capítulo ocurrirá justo después de la caída del muro de Berlín y ese gran giro que fue el final de la URSS. Y veremos a gente abandonando su hogar y viajando por el mundo. Eso es lo que puedo decir por ahora."

De momento no especifica si las secuelas contarán con Armie Hammer o sólo con Timothée Chalamet, es posible que se limite a seguir la vida de Elio. El cineasta sí reveló el nombre de un colaborador que desea mantener en "todas las secuelas" que haga: Sufjan Stevens. El músico y cantautor estadounidense es finalista al Oscar en la categoría de mejor canción original por el tema 'Mystery Of Love' incluido en 'Call Me By Your Name'.

Me llama mucho la atención que la película tenga cuatro nominaciones al Óscar, y ninguna sea para el director; han destacado el trabajo de Chalamet, Hammer, Stevens y el guion adaptado de James Ivory (quien, por cierto, criticó que se eliminaran los desnudos que escribió). Pero no la puesta en escena de Guadagnino, lo cual considero terriblemente injusto. La sensibilidad, delicadeza e ingenio al plasmar el romance de los protagonistas, cómo retrata y traza las relaciones entre todos los personajes, me parece esencial para que la película funcione de la forma que lo hace. ¿Qué opinas?