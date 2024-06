Brian Cox afirma que 'Succession' es mejor que la mayoría de las series por su decisión sobre el final (pero se apuntaría a una película)

Brian Cox lo tiene claro. Si hay algo que hace mejor 'Succession' y que la hace destacar por encima de la mayoría de series es que, al contrario que otras, esta ha sabido cuándo terminar. Una decisión bastante sabia a ojos del Logan Roy de la obra maestra de HBO.

Así lo ha expresado en más de una ocasión hablando con la prensa. Una de ellas fue recogida por Variety, donde preguntado por una posible continuación de la serie, el actor habló de qué le pareció terminar en la temporada 4:

«Lo que me encanta de ello y lo que me encanta de Jesse Armstrong es que no pasamos nuestra fecha de caducidad. Muchas series americanas se pasan de su fecha de caducidad. Nosotros dejamos a la gente queriendo. Siempre quieres que la gente sigua queriendo.»

Series caducadas

No es la primera vez, de hecho, que habla en términos parecidos, antes del estreno de la temporada final, Cox comparaba 'Succession' con 'Billions', asegurando que la idea es no alargarse y que no les pasara lo que al drama financiero protagonizado por Paul Giamatti y Damian Lewis.

En este sentido, el actor fue preguntado por un par de opciones para continuar 'Succession'. Si bien estaría abierto a la posibilidad de una película «si Jesse Armstrong quiere hacerla, yo la podría hacer», no le hace nada de gracia la sugerencia que en su día hizo Kieran Culkin de hacer un spin-off con el primo Greg (Nicholas Braun).

Y ojo, porque si bien una película con Brian Cox como Logan Roy sería difícil como secuela (quizás sí una precuela). Recientemente ha habido algo de ruido sobre un posible regreso de la excelente serie a tenor de unas declaraciones de Casey Bloys, el mandamás de HBO, que abría la puerta a ello... si Armstrong quiere.

