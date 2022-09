"No queremos que le pase como a Billions". Brian Cox habla del futuro de 'Succession'

Podemos decir que Brian Cox es muchas cosas, pero desde luego no tiene pelos en la lengua. Eso incluye el romper una de esas etiquetas de cadenas como HBO de no lanzar dardos a la competencia. En esta ocasión ha ido uno directo a 'Billions', el drama de Showtime que podemos ver en España vía Movistar Plus+.

Preguntado en The Times por la continuación de 'Succession' más allá de la temporada 4, Cox —que interpreta al patriarca de los Roy— se mostró bastante cauteloso, asegurando que si bien no hay nada firmado, no querían alargar la serie más de la cuenta, perdiendo así "el momento":

«No lo sé. Nadie tiene sus contratos renovados. ¿Quién sabe cuánto tiempo durará? No queremos que se alargue más de lo cuenta como con 'Billions', que ha pasado su fecha de caducidad. Eso no pasará con nuestra serie.»

Dramas de billonarios

Una pulla hacia el drama ambientado, también, en el mundo de empresarios milmillonarios. Si bien fue bastante aclamada en sus inicios, sobre todo por la actuación tanto de Paul Giamatti y Damian Lewis, el interés por la serie ha ido decayendo. Aún así, la serie tendrá séptima temporada.

Algo que, aparentemente, Cox no quiere que pase con 'Succession', cuya temporada 4 se estrenaría en primavera de 2023 según declaró Casey Bloys en la resaca de los Emmy. Por otro lado, las declaraciones del actor vienen también en consonancia con las de los mismos guionistas de la serie, cuya intención tener un máximo de cinco entregas.