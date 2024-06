Los jefes de HBO no quieren soltar sus series más prestigiosas y 'Succession' y 'Mare of Easttown' tienen la puerta abierta para su regreso

Si hay algo que está marcando el verdadero fin de la era de la televisión de prestigio no es que le quiten "HBO" a Max, es cómo la cadena premium está, cada vez más, pensando en cómo continuar alguna de sus series y miniseries más prestigiosas de los últimos tiempos. Y no, no estoy hablando de 'Juego de tronos' precisamente.

Y es que series como 'Succession', que terminó el año pasado arrasando entre público, crítica y premios o formidables dramas como 'Mare of Easttown' tienen la puerta más que abierta para un eventual regreso, según han declarado los ejecutivos más importantes de HBO.

Depende de los creadores

En el caso del audaz drama de millonarios, ha sido el propio Casey Bloys, presidente de la cadena, quien hablando durante el evento de lanzamiento de Max en Francia sobre que tienen en la agenda de series para los próximos meses, ha sugerido que podríamos ver un spin-off o algo derivado. Eso sí, todo dependerá de si Jesse Armstrong, el creador de la serie, tiene una idea para ello:

«Si por algún motivo Jesse [Armstrong] llama y dice «He estado pensando sobre ello y quiero hacer un spin-off», diría, «Genial.» Pero hay algunas series que se inclinan hacia una [trayectoria] "Juego de tronos". El universo que George [R.R. Martin] ha creado tiene tantas eras diferentes y tantas familias que eso la lleva hacia un montón de enfoques. No creo que eso haga 'Succession' de normal. Pero lo más importante, depende de Jesse y yo le seguiría. Creo que se está tomando algo de tiempo para ver lo que quiere hacer, pero veremos qué es lo que quiere hacer a continuación. Necesita algo de tiempo para relajarse después de la serie y pensar sobre lo que quiere hacer.»

Efectivamente, como bien dice, esto no es 'Juego de tronos' sino que el de 'Succession' es un universo más relativamente pequeño. Eso sí, teniendo en cuenta que también lo es el de 'Billions' (por decir una serie de corte parecido con poder y dinero) y desde Showtime no han dudado en poner en desarrollo cuatro spin-offs, es bastante tentador seguir esos senderos.

Por otro lado, ha vuelto a la palestra la posibilidad de una temporada 2 de 'Mare of Easttown', la "no tan" miniserie policíaca protagonizada por Kate Winslet. Ya cuando se emitió allá por 2021 empezó el ruido en torno a una continuación. En un reciente perfil, Francesca Orsi, la jefa de drama de HBO, asegura que están empezando a tener "conversaciones tempranas":

«Tuvimos algunas discusiones sobre una temporada 2. Pero parecía demasiado pronto. [Ahora], si bien no hay nada en marcha, estamos teniendo algunas conversaciones tempranas sobre si puede ser el momento de empezar a pensar en construir algo. Podríamos estar dispuesto a pensar con Mare, años después, no justo donde acabó, pero habiendo pasado años para el personaje, ¿Quién es ahora?»

En su momento, el creador de la serie Brad Ingelsby aseguró que, si bien concibió la serie para tener una única temporada, «si tuviera una gran idea, supongo, lo consideraría». Podría estar llegando el momento de volver a ver a Winslet como Mare en pantalla.

