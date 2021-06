¿'Mare of Easttown' tendrá temporada 2? Kate Winslet y el creador de la serie de HBO hablan sobre su futuro

No falla: una serie limitada empieza a tener mucho más ruido de lo normal y cuando termina todo son esperanzas y habladurías sobre la posibilidad de una segunda temporada. 'Mare of Easttown' no es una excepción y, a pesar de su final cerrado, hay hambre de continuación de la notable ficción de HBO.

De hecho las cifras son bastante aduladoras. Según HBO, dos millones de personas sintonizaron el episodio final de la miniserie, que ya se posiciona francamente bien para los Emmy de este año. Si a eso le sumamos las críticas positivas y el antecedente de 'Big Little Lies' que, de hecho, gano el Emmy a mejor miniserie en 2017, no sería la primera vez que vemos la renovación de una serie limitada.

"Me encantaría volver a hacer de ella", declara Kate Winslet en una entrevista en TVLine. A pesar de que la continuidad de la ficción no está claro, la actriz que encarna al personaje epónimo de la serie asegura que por ella no habría ningún problema y que quiere ver más de Mare:

"La echo de menos. De verdad. Es de lo más raro. Siento como si estuviese de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso... Hay algo muy adictivo sobre Mare porque es tan salvaje y adorable y brillante y real, ¿sabes? Me encantó interpretarla."

A favor y en contra de la temporada 2

Eso sí, el deseo de la actriz puede que no sea suficiente y, en ese sentido, los responsables de la serie se muestran especialmente cautos y sensatos. La historia está cerrada y para continuarla hace falta dar con una nueva historia que merezca la pena ser contadas. El creador de la serie, Brad Ingelsby, echa una suerte de jarro de agua fría, pero sin cerrar del todo la puerta a ella:

"Siempre fue concebida como una temporada. Si tuviera una gran idea, supongo, lo consideraría. Si estuviese convencido de que podría hacer justicia a los personajes y su mundo y también a los fans que han abrazado la serie. Es un nunca digas nunca.

No tengo esa idea todavía. Pero si la tuviese una idea de la que estuviese convencido de que sería genial y nos permitiese pasar tiempo con estas personas y ser un gran misterio y thriller, entonces lo consideraría definitivamente. En este momento no tengo esa idea, pero lo consideraría porque amo a Mare y amo a Helen y la idea de que puedan pasar más tiempo en mi salón sería divertido para mí."

Quien parece dejar la puerta más abierta es Craig Zobel, el director de la miniserie, que asegura que la historia tiene su final pero que "si suficientes fans están emocionado sobre ello, yo estoy ciertamente fascinado por Mare Sheehan y estaría bien si pudiésemos verla más".

Si me preguntáis a mí, 'Mare of Easttown' no necesita una segunda temporada. No niego que no me gustaría seguir viendo en acción a los personajes, pero el viaje emocional de Mare y compañía ha tenido un magnífico arco que va más allá de la resolución del misterio principal.

Ahora bien, espero que si HBO decide dar una nueva tanda de episodios a la serie, sea porque Ingelsby ha encontrado la historia perfecta para volver a este pueblo.