Cameron Diaz regresa al cine gracias a Netflix: la actriz pone final a ocho años de retiro para hacer su tercera película con Jamie Foxx

Cameron Diaz ha decidido abandonar su retiro como actriz para protagonizar una comedia de acción que podremos ver en Netflix. La película se titulará 'Back in Action' y será la primera en la que participe desde 'Annie', estrenada hace ya ocho años. Lo cierto es que Diaz no anunció oficialmente su retiro hasta 2018, pero eso no quita para que llevase ya varios años sin trabajar.

Su tercera vez con Jamie Foxx

Además, 'Back in Action' será la tercera película en la que coincida con Jamie Foxx -previamente ya colaboraron en 'Un domingo cualquiera', último gran trabajo de Oliver Stone, y en 'Annie'-. Precisamente el actor ha sido el encargado de hacer oficial el regreso de la protagonista de 'Sex Tape. Algo pasa en la nube' publicando en Twitter una conversación que mantuvo con Diaz.

Por el momento se desconoce cuál será la historia de esta comedia de acción, pero sí se sabe ya que el guion corre a cargo de Brendan O’Brien ('Malditos vecinos'), mientras que de la puesta en escena se ocupará Seth Gordon, máximo responsable de títulos como 'Cómo acabar con tu jefe' o 'Por la cara'. Vamos, todo apunta a que será mucho más comedia que película de acción.

La película comenzará a rodarse a finales de año, por lo que todo apunta a su estreno en 2023. Eso sí, Netflix no ha aclarado nada al respecto, por lo que todavía tendremos que esperar un poco más para volver a ver a Diaz en nuestras pantallas.