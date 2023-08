"Creo que Marvel ha arruinado las comedias". Adam Levine reflexiona sobre la reticencia del espectador actual a reírse en una sala de cine

No hay que ser un lince ni un insider de Hollywood para ver algo muy obvio: en el cine americano ya nadie apuesta por las comedias. Ni románticas, ni negras, ni infantiles: parecen consideradas un género menor y, salvo excepciones como 'Barbie' y 'Sin malos rollos', parecen pertenecer a otra época. Adam Devine, al que hemos podido ver en '¡Game over, tío!' o 'Dando la nota', tiene una idea de por qué ha ocurrido este cambio de tendencia.

Capitán Seriedad

En una entrevista en el podcast This Past Weekend with Theo Von, el actor, que no para de trabajar (sobre todo en televisión) ha afirmado algo que hace no tanto causaría ríos de tinta y reacciones airadas en redes sociales y ahora poco más que un somero encogimiento de hombros.

Mi teoría es que creo que Marvel las ha arruinado. Siento que las películas de superhéroes han arruinado de alguna manera las comedias porque la gente va al cine y espera ver algo que ha costado 200 millones de dólares y eso no son las películas de comedia.

Hace tiempo que algunas personas defienden que una manera de igualar el público de películas de bajo y alto presupuesto es vender el precio de la entrada según el mismo: ir a ver 'Indiana Jones y el dial del destino' podría costar 14 euros mientras que ver cine iraní 3. Levine navega un poco en esa dirección: "Piensas, '¿Por qué me gastaría el mismo dinero en ver una pequeña comedia en cine, si puedo gastármelo en algo que cuesta 200 millones?".

No hay que olvidar que la comedia ha quedado asimilada en parte por las películas Marvel, algo a lo que el propio actor hace referencia hablando del "mapache que habla". Habrá que ver si en el futuro, después de este cambio de paradigma en el que estamos metidos ahora mismo, hay hueco para todo o las comedias se ven definitivamente condenadas a la televisión. Solo el tiempo lo dirá.

