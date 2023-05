"Dadles solo una". Elizabeth Olsen tiene un consejo para los nuevos actores que fichen por Marvel

Sabes cuándo entras al Universo Cinematográfico Marvel, pero no sabes cuándo saldrás. Mirad, por ejemplo, lo que le ha pasado a Elizabeth Olsen, que empezó interpretando a Wanda Maximoff hace diez años, en 'Vengadores: La era de Ultron' y acabó protagonizando su propia serie y siendo la villana, ya totalmente convertida en Bruja Escarlata, durante 'Doctor Strange y el Multiverso de la Locura'. Ahora tiene consejos para los futuros aspirantes a superhéroes.

Una y no más, Santo Tomás

Olsen no tiene contrato con Marvel, algo similar a lo que le pasa a Don Cheadle: si la empresa les necesita, les llama, y si todas las agendas cuadran hacen la película. Y si no, pues no. Probablemente vamos a ver más Bruja Escarlata en el futuro (sobre todo después de la rumoreada 'Vision quest') pero su futuro está en el aire. La actriz, ojo, lo prefiere así, como ha dicho en el podcast Happy Sad Confused.

Dadles solo una. Tienes más control. Si dices "Oh, dios mío, me he divertido más que nunca, amo este personaje, quiero hacerlo de nuevo" ahora tienes más control creativo para la siguiente película.

Teniendo en cuenta que Tom Holland, Chris Evans, Samuel L Jackson, Sebastian Stan o Benedict Cumberbatch firmaron un contrato por varias películas del que puede (o puede que no) se arrepientan, Olsen optó por la salida más sencilla: si me quieren de vuelta, que paguen más dinero. Eso sí, la actriz no sabe si hay más Bruja Escarlata en el horizonte. Lo único que puede decir es "Espero que sí". Eso sí, sin contratos por delante, por si acaso.

