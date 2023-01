Don Cheadle solo tuvo 2 horas para decidir si quería unirse al Universo Marvel... y tuvo que hacerlo durante el cumpleaños de su hija

Imagina que estás un día jugando con tu familia en el cumpleaños de tu hija cuando de repente recibes la llamada de un trabajo que puede cambiar tu vida de manera potencial. Te daría dinero y fama, pero también eres consciente de que no les puedes decir que no si te piden ir a trabajar. Ahora imagina que tienes solo dos horas para decidir. Esta situación, que ya de por sí podría dar lugar a una película resultona, es lo que le pasó a Don Cheadle cuando recibió la llamada de Marvel.





Máquina de juegos

Antes de Don Cheadle, Terrence Howard fue el encargado de hacer de Máquina de Guerra (bueno, aún de James Rhodes) en 'Iron Man'. De hecho, fue el actor más pagado de la película, al que ficharon antes que al propio Robert Downey Jr. Sin embargo, cuando la oferta que se le hizo para la secuela implicaba un recorte de sus ganancias, decidió salirse del Universo Marvel.

Entonces empezó la búsqueda loca de otro Máquina de Guerra, alguien que asegurar con un contrato para unas cuantas películas y series. Sin embargo, a Don Cheadle le pillaron en el peor momento posible: "Estaba en el laser tag celebrando el cumpleaños de mi hija. Me llamaron y dijeron 'Esto es lo que está pasando y te lo ofrecemos. Si no dices que sí pasaremos a la siguiente persona. Esto va a pasar muy rápido. ¿Por qué no te tomas una hora y decides si quieres hacerlo?". Corte a la fiesta de cumpleaños más estresante posible.

Cheadle preguntó al representante de Marvel más datos sobre su personaje, a lo que este contestó "No sé nada de eso, pero esto es lo que hay y tienes una hora". El actor jugó a laser tag mientras consultaba a su familia sobre los pros y los contras, habló con su agente e intentó reunir tanta información como pudo. ¿El resultado? Trece años después de 'Iron man 2' ya prepara su propia película, 'Armor wars', en la que, aparentemente, romperá del todo con la sombra de Tony Stark.

¿La parte buena para él? Ningún contrato le ata ya a Marvel para hacer más películas, así que solo hará lo que le parezca divertido. Y meterse en una guerra de armaduras suena, francamente, divertidísimo.