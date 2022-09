Don Cheadle ha terminado su contrato con Marvel interpretando a Máquina de Guerra... pero no significa un adiós

Puede que Don Cheadle sea reconocido internacionalmente en el mundo cinéfilo por su espectacular papel en 'Hotel Rwanda', pero, ¿a quién queremos engañar? La mayoria de la gente que le para por la calle no es para felicitarle por su interpretación en 'Black monday' o 'House of lies', sino para hacerse una foto con el mismísimo Máquina de Guerra. Ahora todo eso puede estar a punto de acabar.

Se nos acabó el amor (y el contrato)

Cheadle ya no tiene obligación contractual de salir en películas del Universo Cinematográfico Marvel: su última aparición bajo contrato fue en 'Vengadores: Endgame', tras sus apariciones en 'Iron man 2', 'Iron man 3', 'Vengadores: La era de Ultrón', 'Capitán América: Civil war' y 'Vengadores: Infinity war'

Algunos estaréis pensando "Un momento, no, le recuerdo en aquel episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno'. ¡Hasta le nominaron a un Emmy!". Es cierto: Cheadle ya no tiene contrato, pero eso no significa que haya terminado del todo con el UCM: de momento le hemos podido ver en 'Capitana Marvel' y la serie de Disney+, pero próximamente será el protagonista de 'Armor wars', la serie sobre la búsqueda de las armaduras de Tony Stark que, se supone, estará unida con 'Invasión secreta'.

"Ahora si algo suena divertido y me lo presentan... vamos con ello". Parece que tenemos James Rhodes para rato. No, el pianista tuitero no, el superhéroe. Con o sin contrato.