"¡Devolvedme mis derechos, chupasangres!". Sylvester Stallone estalla tras enterarse de que habrá otro spin-off de 'Rocky' por la prensa

Menudo cabreo se ha cogido Sylvester Stallone al enterarse de que se había puesto en marcha otro spin-off de la saga Rocky centrada en los Drago. Por lo visto, el creador de la franquicia y del personaje tuvo que enterarse por la prensa de ello y ha estallado contra el productor Irwin Winkler, a quien ha calificado de ser un chupasangres.

"El productor más odiado, sin talento y decrépito de Hollywood"

Además, este anuncio ha sido especialmente doloroso para Stallone, ya que hace apenas unos días lanzó otro mensaje pidiendo recuperar lo que fuera posible de los derechos de la saga. Que la respuesta sea la que ha sido y se haya enterado así no le ha sentado precisamente bien:

¡Después de que Irwin Winkler y su familia dejasen seco a Rocky! Pasa por ser el productor más odiado, sin talento y decrépito de Hollywood. Él y sus cobardes hijos han encontrado su próximo comida: Drago. ¡Devolvedme mis derechos, chupasangres! A lo largo de la historia, muchos artistas de todas las industrias, grabando, pintando, escribiendo, lo que sea, han sido destruidos por estos chupasangres que han acabado con muchas familias, llenando sus bolsillos a costa de otras personas. DOLPH, ¿por qué? ¿Ni una llamada telefónica? #productores parásitos #artistas explotados víctimas.

Recordemos que 'Rocky' fue la película que lanzó a la fama a Stallone, pero claro, antes tuve que hacer ciertas concesiones, siendo ahí donde entra Winkler, uno de los productores de la misma y que ha estado unido a la franquicia en todo momento desde entonces. 47 años han pasado desde que se hizo con los derechos junto a MGM y, obviamente, no ha querido soltarlos.

También es normal que a Stallone, al que próximamente podremos ver en 'Los Mercenarios 4', no le haya sentado precisamente bien que otra persona se haya enriquecido mucho más que él a costa de una creación suya. Dicho esto, dudo que el protagonista de 'Samaritan' tenga mucho que hacer más allá de quejarse en público. Probablemente no consiga nada, pero al menos así podrá desahogarse.

Y además lo ha hecho por partida doble, pues en otra publicación en Instagram ha comentado que "me disculpo con los fans. Nunca quise que los personajes de 'Rocky' fuesen explotados por estos parásitos", además de lanzar una puya a Dolph Lundgren: "No tenía más que respeto por Dolph pero nunca me dijo lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él. Los auténticos amigos son más valiosos que el oro".