Dinero, contratos y desidia: por qué David Duchovny abandonó 'Expediente X' en su mejor momento

La nostalgia es mala consejera. Por eso, cuando recordamos series tan míticas como 'Expediente X' tendemos a olvidar que tuvieron altibajos que en su día se consideraron insalvables pero ahora hemos decidido pasar por alto. Por ejemplo, aquella vez que David Duchovny decidió irse de la serie en la temporada 7 e impuso un nuevo compañero para Scully. Esto pasó. Y no fue bonito.

Los clásicos Doggett y Scully

21 de mayo del 2000. La temporada 7 de 'Expediente X' estaba a punto de llegar a su fin, y 'Réquiem', el episodio final, presentaba dos cliffhangers: por un lado, Fox Mulder era abducido por un OVNI. Por otro, Dana Scully admitía que estaba embarazada. Cinco meses tuvieron que esperar en aquella época hasta ver cómo continuaban las tramas, deseosos de saber qué había pasado con Mulder en aquella nave extraterrestre.

El resultado fue... decepcionante. Scully era informada de que el FBI estaba montando un grupo para encontrar a Mulder liderado por el agente John Doggett, un escéptico interpretado por Robert Patrick (con la esperanza de que atrajera fans de 'Terminator 2') que no terminó de convencer en absoluto a los fans. Finalmente, Mulder aparecería muerto en un bosque y acabaría resucitando unos meses después, en el episodio 15. Duraría hasta el final de temporada, donde llevaba a Scully y su hijo a casa antes de esconderse y no volver a aparecer durante un largo periodo de tiempo.

En la temporada 9, sin Mulder a la vista y con Scully adoptando un papel secundario, el intento de rejuvenecer la serie, protagonizada ahora por Doggett y Monica Reyes (Annabeth Gish) y que trataba de desvelar el programa de "super soldados" del gobierno, no terminó de despegar. Chris Carter creía que podría hacer una nueva saga basada en estos dos personajes, pero nunca nadie apostó por ellos.

De hecho, el propio Carter les dio de lado totalmente en sus últimos momentos y la trama principal se cerró (más o menos) en 'La verdad', el último episodio, en el que David Duchovny y Gillian Anderson volvieron para dar un adiós apropiado. Pero, ¿qué pasó para que las piezas de dominó cayeran tan rápidamente? ¿Por qué Duchovny decidió marcharse de 'Expediente X' en su mejor momento?

Demasiados episodios

En realidad, el motivo principal fue prosaico: su contrato acababa en la temporada 7. "Por mucho que me guste la serie, creo que para mí este es el final. Siempre he creído que cinco años eran suficientes, y siete son más que suficientes". Además, en diferentes entrevistas comentaba que Mulder ya no tenía nada más que hacer y su arco se había terminado.

Pero la realidad es otra: en 1999, el actor metió a juicio a Fox por los beneficios de la sindicación. La demanda decía que Fox conspiró para ganar más dinero de las reemisiones cortando el beneficio de Duchovny. Lo peor es que Chris Carter, que sí se hizo de oro, sabía perfectamente que al protagonista de su serie le estaban timando y quitándole dinero por todo lo alto, y jamás le dijo nada. En ese ambiente de trabajo, decidió marcharse lejos. Por cierto, Fox pactó fuera de los juzgados dar a Duchovny 20 millones de dólares y sentó un precedente que después aprovechó el reparto de otras series como 'Bones'.

El actor aprovechó aquellos años para tratar de crearse una carrera en el cine (sin mucho éxito), protagonizando películas como 'Evolution', pero no tardó mucho en volver a la saga que le vio nacer. 'Expediente X - Creer es la clave' fue un pequeño fracaso, en parte porque era rematadamente mala y en parte porque la semana siguiente a su estreno apareció 'El caballero oscuro', que arrasó con todo a su paso.

Tras siete temporadas de 'Californication' y dejar morir rencillas del pasado, Mulder y Scully volvieron para 16 episodios más entre 2015 y 2018 con un final absolutamente delirante que prácticamente aseguraba que cualquier retorno a la saga tendría que ser sin los dos agentes. Lo creáis o no, la verdad sigue estando ahí fuera.

