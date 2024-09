"Lo entiendo perfectamente". Mia Farrow no guarda rencor a los actores que deciden seguir trabajando con Woody Allen

A Mia Farrow parece darle igual que los actores trabajen con su ex marido, Woody Allen. La actriz apareció en el programa CBS Sunday Morning junto a su compañera de reparto en 'The Roommate', Patti LuPone, antes del estreno de la obra en Broadway el 12 de septiembre. Mientras hablaba de su vida, salió a relucir la relación de Farrow con Allen, así como las acusaciones de abusó de su hija adoptiva de 7 años, Dylan Farrow.

Un pacto entre actores

Farrow y Allen trabajaron juntos en 13 películas. Cuando el corresponsal de CBS News, Seth Doane, le preguntó si era capaz de separar su experiencia como actriz en esas películas de las tribulaciones que siguieron, ella respondió:

"Sí, sí. Y entiendo perfectamente si un actor decide trabajar con él. No soy de las que diría: 'Oh, no deberían hacerlo'".

La actriz dijo a la cadena de noticias que hoy está "en paz", tras las acusaciones contra su ex marido y el hecho de que éste se casara con la hija que adoptó con el músico André Previn, Soon-Yi Previn. También señaló que está feliz de estar casi siempre fuera de los focos. Dylan contó por primera vez a su madre que Allen había abusado de ella en agosto de 1992. A lo largo de las décadas, el director ha mantenido que no agredió sexualmente a su hija adoptiva.

En sus memorias 'A propósito de nada' de 2020, afirmaba que Dylan se había convencido de había abusado de ella por una canción que solía cantar su madre llamada 'Daddy in the Attic'. Aunque la familia Farrow no hizo comentarios sobre las memorias, remitieron a la prensa a una declaración que habían publicado dos años antes y que seguía teniendo vigencia.

"Amamos y apoyamos a nuestra madre, que siempre ha sido una madre cariñosa y generosa. Ninguno de nosotros presenció nunca otra cosa que un trato compasivo en nuestro hogar, razón por la cual los tribunales concedieron la custodia exclusiva a nuestra madre de todos sus hijos. Rechazamos cualquier esfuerzo por desviar la atención de la acusación de Dylan tratando de vilipendiar a nuestra madre."

