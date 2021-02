"Eres muy aburrido, búscate un guionista". Por qué Christopher Plummer no quiso volver a rodar con Terrence Malick

Una de las noticias más tristes de los últimos días ha sido la muerte de Christopher Plummer. El actor canadiense nos deja a los 91 años tras varias décadas de estupendos trabajos, unos más conocidos que otros, y multitud de anécdotas. Entre ellas cabe destacar su experiencia con Terrence Malick.

"Insiste en escribir, y reescribir, y reescribir, hasta que suena pretencioso."

Plummer coincidió con el realizador en 'El nuevo mundo' ('The New World', 2005), la versión de 'Pocahontas' de Malick. Conocido por su peculiar forma de trabajar, el cineasta transforma constantemente sus obras sin importar quién colabore en ellas; esto puede provocar que grandes actores vean reducida o eliminada su interpretación (por la cual, claro, esperarían lucirse, no todo el mundo puede presumir de actuar para Malick). Plummer no guardaba un buen recuerdo de su experiencia con el director...

"Es un tío bastante extraordinario, y adoro algunas de sus películas, mucho, pero el problema con Terry, que descubrí pronto, es que necesita desesperadamente un guionista. Porque insiste en hacerlo todo", contó Christopher Plummer en una mesa redonda junto a otros actores que estaban siendo destacados en la temporada de premios de 2012 (Plummer, de hecho, se alzaría con el Óscar por 'Beginners').

Viola Davis, Charlize Theron, Tilda Swinton y George Clooney, que también había trabajado con Terrence Malick, escuchan al honesto Plummer: "Insiste en escribir, y reescribir, y reescribir, hasta que suena terriblemente pretencioso. Tienes que trabajar terriblemente duro para hacerlo sonar auténtico. Y luego monta sus películas de tal manera que corta a todo el mundo fuera de la historia". Clooney recuerda que a él le pasó lo mismo en 'La delgada línea roja' ('The Thin Red Line', 1998) aunque bromea que, en su caso, se alegra.

"Terry se implica terriblemente en planos poéticos.... que son preciosos, pero son pinturas. Todos. Se pierde en eso, y las historias se vuelven difusas, particularmente en nuestro film. [...] Una escena muy emocional que tenía, de repente era sonido de fondo. Podía escucharme diciéndolo, este largo, maravilloso y emotivo discurso donde yo pensaba que estaba fantástico. Ahora es como una especie de música de fondo, bastante suave en la distancia, mientras está pasando otra cosa. Y Colin Farrell me dijo: 'Oh, ya sabes, solo vamos a ser un par de halietos'. Tuve que escribirle una carta. Lo mandé a la mierda. Nunca volveré a trabajar con él, por supuesto. Tampoco me quiere. Se lo dije: 'Eres muy aburrido. Te pierdes entre rollos. Tienes que buscarte un guionista".

Efectivamente, Christopher Plummer no repitió nunca más con Terrence Malick. Y el director siguió trabajando a su manera, experimentando con rodajes sin un guion convencional, o directamente sin guion. Sin embargo, Malick mostraría su arrepentimiento por esta forma de trabajar, ofreciendo en 'Vida oculta' ('Hidden Life', 2019), un regreso a una narrativa más tradicional, eso sí, sin perder su sello de autor.