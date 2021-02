Más allá del prestigio: Christopher Plummer en 11 películas que demuestran el atrevimiento de un gran actor

Fue Sherlock Holmes, villano de Pixar o el mismísimo abuelo de Heidi, y aunque Christopher Plummer será recordado por sus legendarios papeles en 'Sonrisas y lágrimas', 'El hombre que pudo reinar' o 'La caída del imperio romano', lo cierto es que sus casi siete décadas de intachable trayectoria también tuvieron sus dosis de cachondeo. Desde el respeto y el cariño hacia uno de los más grandes del cine, quiero recordar algunas participaciones menos recordadas pero no por ello menos memorables.

El hombre que también pudo reinar

Hombre de teatro, Plummer interpretó a Cyrano y protagonizó algunos Shakespeares, ganando un premio Tony por su papel en 'Barrymore'. En televisión también se vio recompensado con un par de premios Emmy. Pero no solo de prestigio, reconocimiento y apuestas seguras viven los grandes actores, y Plummer no rechazaba alguna que otra inesperada propuesta para un actor de su talento. Ojo, eso no signifique que estemos minimizando alguna de ellas, que de hecho hay alguna excelente, pero sí llama la atención ver a un actor de su nivel en películas como...

Drácula 2000

Antes de convertirse en un nombre interesante para los amantes del género gracias a la fastuosa 'Furia ciega' con Nicolas Cage, Patrick Lussier arrancó su carrera con reboots y secuelas de marca Miramax / Dimension más o menos interesantes. Esta nueva versión de 'Drácula', primera de una trilogía que nunca resultaría tan interesante como la que nos ocupa, contaba con Gerard Butler como vampiro y Christopher Plummer, cómo no, encargándose de Abraham Van Helsing. Wes Craven ejerció de productor ejecutivo.

El sicario de Dios

Con Paul Bettany como protagonista, ahora más de moda que nunca gracias a su fantástico trabajo en 'Bruja Escarlata y Visión', Karl Urban y Brad Dourif, el director Scott Stewart volvía a confiar en el actor británico en la ambiciosa adaptación del manga de Min-Woo Hyung, un blockbuster de horror y acción presupuestado en 60 millones de dólares que terminó recaudando lo suficiente para no ser uno de los grandes fiascos de la década. Plummer se encontraba cómodo como Monseñor Orelas en otro producto hijo de su época. Llegaba a la producción como ganador del Óscar.

El payaso a medianoche

Jean Pellerin, especializado en videoclips heavys, rodó a mediados de los 90 un puñado de thrillers de serie b llenos de estrellas en horas más o menos bajas. Rob Lowe, Mark Hamill, Joe Mantegna, Roy Scheider o, en este caso, Margot Kidder y el propio Plummer (además de la joven Tatyana Ali de 'El príncipe de Bel-Air') en un thriller de horror con payasos a la sombra de todo el subgénero hasta entonces. La verdad es que nada más apropiado para un director con ese historial. Si tu rollo es el slasher de los 90 puedes darle una oportunidad, es una tontería simpática de esas que poblaron nuestros videoclubs.

Star Crash, choque de galaxias

El inefable Luigi Cozzi corrió a la estela de cierta película de George Lucas para calcar una plantilla a la que añadió toques de otras aventuras más exóticas con un reparto internacional y música del ganador de 5 Óscars, John Barry. A pesar de que Cozzi cuenta en su haber con películas realmente interesantes, su choque galáctico está más cercano a desastres tipo Asylum. En sus memorias de 2008, el actor no mencionaba 'Star Crash', donde trabajó solo un par de días (a 10.000 dólares la jornada). Puede que no la recuerde o puede que la haya borrado de su memoria.

Dos sabuesos despistados

Tom Mankiewicz solo dirigió dos películas, pero en ambas supo dominar la comedia, a sus pesos pesados y, además, ser pionera en eso de adaptar una serie "seria" a una comedia cinematográfica. Dan Aykroyd y Tom Hanks (aunque era un papel para James Belushi) intentarán detener a un villano pagano encarnado por Christopher Plummer que se lo está pasando en grande.

Nosferatu, príncipe de las tinieblas (Nosferatu en Venecia)

Hasta cinco directores aparecen acreditados en una película que es puro Eurotrash y que en realidad tiene un valor incalculable como ejercicio de horror meta, aunque sea involuntario. Inédita (legalmente) en medio mundo la peli cuenta con Klaus Kinski, Christopher Plummer y Donald Pleasence como impresionante tridente protagonista. Una rareza que merece ser recuperada.

Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres

Un trabajo fino y que encajaba como un guante a Plummer fue el del detonante de la estupenda y rocosa película de David Fincher. Mucho pedigrí para una película quizás un tanto incomprendida y por la que ya ha pasado la friolera de diez años. Al igual que en la película donde repetirá con Daniel Craig, un valor añadido incalculable.

Todo el dinero del mundo

Aunque por desgracia la película pasaría a la memoria popular por la incorporación de Plummer para sustituir a Kevin Spacey, el thriller de Ridley Scott supo aprovechar la segunda oportunidad, tratando con especial mimo a una nueva incorporación que la convertía en una cinta algo más clásica de lo que en un principio podía esperarse.

La búsqueda (National Treasure)

Jon Turteltaub ofrecía entretenimiento de primera en esta desacomplejada producción de Jerry Bruckheimer que, por si no tenía poco con una historia divertida y a Nicolas Cage dándolo todo, se adelantaba no sé cuántos años a la ¿esperada? adaptación de 'Uncharted'. Es más: se adelantaba al propio videojuego. ¿O acaso no estamos viendo a Victor Sullivan en el prólogo?

Up

La película que nos destrozó a todos tenía un villano de postín: Charles Muntz. Christopher Plummer dotó al personaje de una personalidad mucho más fuerte que la que los diseñadores jamás imaginaron. Como todo buen villano, su esencia estaba en la voz.

Puñales por la espalda

De todo el alucinante reparto de la película de Rian Johnson, es posible que uno de los que más haya disfrutado de la experiencia haya sido él. Su Harlan Thrombey, maestro del suspense, conocedor de la miseria humana y punto de partida inmejorable de la película, es casi un homenaje a una leyenda que llenaba la pantalla incluso en sus últimas primaveras. Un regalo que convierte a la película en una pieza indispensable de ese fantástico puzle cinematográfico que fue su vida.