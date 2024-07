"Esa frase es una mierda". Russell Crowe odia la escena más mítica de 'Gladiator' e intentó cambiarla a toda costa

El gran éxito que logró 'Gladiator' en su momento es algo por lo que seguramente ni Russell Crowe habría apostado ni un euro mientras estaba rodándola. De hecho, en su momento dijo que la hicieron de la forma más tonta posible, pero lo que ahora nos interesa es que hay una escena que el actor odiaba con todas sus fuerzas e intentó cambiarla a cualquier precio. Por suerte, no lo logró, ya que es uno de los momentos más míticos de la película de Ridley Scott.

No logró salirse con la suya

La escena en cuestión era el aplaudido discurso de Máximo que finalizaba con la frase "y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra". Ese final molestaba mucho a Crowe, por lo que improvisó multitud de finales diferentes con la esperanza de que no fuese incluida en la película. Sin embargo, todas fueron descartadas y lograron convencerle para regresar a la misma.

Todo apunta a que Scott se mostró inflexible al respecto y Crowe no tuvo otra que ceder. Eso sí, no dudó en dejar bien clara su opinión afirmando esta auténtica fanfarronada:

Esa frase es una mierda, pero soy el mejor actor del mundo y puedo hacer que incluso la mierda suene bien.

Se ve que confianza en sí mismo no le faltaba a Crowe por aquel entonces, quien acabaría ganando su único Óscar por su aclamada interpretación de Máximo Décimo Meridio. Además, la película fue un enorme éxito comercial, pero las particularidades de su final han impedido que el actor participe en la muy esperada 'Gladiator 2'. Eso sí, no fue porque no se intentase en su momento sacar adelante una alucinante secuela en la que su personaje llegaba a enfrentarse con Jesucristo...

