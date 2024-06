"Esta industria es desoladora de cojones". Dakota Johnson explota contra el actual Holywood

Aunque 'Madame Web' fuera un fracaso absoluto en cines, Dakota Johnson es una de las actrices más populares actualmente. No obstante, la actriz y productora ya comentó hace un tiempo que no está nada contenta con cómo funciona Hollywood y lanzó el enésimo dardo al poco riesgo que están dispuestos a asumir los grandes estudios.

"Quieren ir a lo seguro, y lo seguro es aburrido"

El caché de Dakota Johnson no ha dejado de subir desde que hiciera la saga 'Cincuenta sombras de Grey'. El éxito obtenido le permitió optar también por películas más de nicho, como 'Suspiria' o 'La hija oscura', y pasarse a la producción con su empresa TeaTime.

Dakota Johnson en la película 'Daddio'

Sin embargo, su experiencia como productora no ha hecho sino reafirmar su opinión sobre la mala situación en la que se encuentra el cine de mediano presupuesto, y el poco respaldo que recibe por parte de los mandamases de Hollywood:

"Hicimos una película llamada 'Daddio' que se vendió a Sony Classics y fue genial, aunque hubo que pelear mucho para sacarla adelante. La gente tiene mucho miedo, y yo: '¿Miedo de qué? ¿Qué va a pasar si os arriesgáis un poco?'. Todos los que toman las decisiones tienen miedo. Quieren ir a lo seguro, y lo seguro es muy aburrido".

"Me estoy dando cuenta de que esta industria es desoladora de cojones. Es muy desalentador. Las personas que dirigen las plataformas de streaming no confían en que los creativos ni los artistas vayan a saber qué va a funcionar, y así vamos a implosionar. Es horible y difícil de la hostia. Es muy difícil conseguir hacer algo. Todas las cosas que quiero hacer ahora son diferentes, únicas y muy novedosas".

La productora TeaTime está detrás de títulos como la ya mencionada 'Daddio' y '¿Todo bien?' (ambas protagonizadas por Johnson), y tiene en desarrollo la adaptación de la novela 'The end of getting lost' de Robin Kirman, con Paul Mescal y Margaret Qualley en los papeles principales.

