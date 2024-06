"¿Y este quién es?". María Galiana confiesa en 'La resistencia' lo perdida que estaba con las últimas temporadas de 'Cuéntame cómo pasó'

Hay veces que con tantos años en antena, no es fácil recordar todas las tramas y personajes que pasan por ahí. Y si no que se lo pregunten a María Galiana, la mítica Herminia de 'Cuéntame cómo pasó', que se pasó por el plató de 'La resistencia' con David Broncano en Movistar Plus+ para presentar su nueva obra, 'La reina de la belleza'.

Durante la entrevista, con las chanzas y bromas habituales del programa, Broncano empezó a preguntar sobre la temporada final de la serie de TVE, que acabó el año pasado tras 22 años en antena. Años en los que el árbol genealógico de los Alcántara creció notablemente con toda una nueva generación de bisnietos para la matriarca.

Una generación de la que, reconoce Galiana, estaba ya algo perdida: «Decía "¿Y este quién es?". Me decían "Este es el hijo de Toni", que era Pablo Rivero», comentaba la galardonada actriz, «pero entonces... el hijo de Pablo Rivero... ¿había tenido un hijo?, ¿quién es el nieto?», admitía.

Cuéntame quién es quién

«Ya aquello parecía el arca de Noé», bromeaba la actriz tras repasar los hijos de Toni, Inés y compañía. Así, con muy buen sentido del humor y risas, María Galiana confesaba a Broncano que llegó un momento en el que ya desconectó de las tramas de la serie:

«Que nadie se entere, las últimas temporadas yo cogía las secuencias en las que yo estaba y no sabía lo que estaba pasando. Ya estaba bien, 22 años. [...] La gente me decía por la calle, "Qué lástima lo que le ha pasado a fulanito" y yo decía "y quién será este fulanito". Comprendedlo, que ya son muchos...»

En Espinof | Cómo 'Cuéntame' estuvo a punto de no ver la luz

En Espinof | Las mejores series españolas en streaming