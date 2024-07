"Estoy aterrado de la Inteligencia Artificial". Nicolas Cage está harto de que escaneen su cuerpo y de lo que pueda pasar con ello cuando muera

Todos queremos a Nicolas Cage. Especialmente desde que su etapa haciendo películas de serie B terminó y ya puede dedicarse libremente a hacer lo que le gusta, con cintas repletas de personalidad como 'Pig', 'Longlegs' o 'Dream Scenario'. Sin embargo, no todo va a ser bueno y plácido, y el actor está absolutamente aterrado por la inteligencia artificial. Y no es un miedo precisamente infundado.

IA está bien

En una entrevista con The New Yorker, el actor fue interrumpido por su publicista, que le recordó que tenía una cita para escanear su cuerpo en la nueva serie 'Spider-man Noir', de Amazon Prime Video. Ya solo esta frase a mí me parece sacada de una película de ciencia-ficción distópica, pero no estoy solo, porque Nic está en el mismo barco: "Tengo que correr después de esto para hacerme un escaneo para la serie, y después otro para la película que voy a hacer tras la serie. ¡Dos escaneos en un día!".

Bueno, tienen que ponerme en un ordenador y unir el color de mis ojos y cambiar... no lo sé. Simplemente van a robar mi cuerpo y a hacer lo que quieran con él vía IA... Dios, espero que no sea IA. Estoy aterrado de ella. Lo he dicho muchas veces. Y hace que me pregunte, ¿dónde acabará la verdad de los artistas? ¿Va a ser reemplazada? ¿Va a ser transfigurada? ¿Dónde va a estar el latido del corazón? Quiero decir, ¿qué vas a hacer con mi cuerpo y mi cara cuando muera? ¡No quiero que hagas nada con ella!

Hace bien en tener miedo, sobre todo después de encontrarse por sorpresa con su papel en 'The Flash' que no se parecía en nada a lo que había rodado y junto a un Christopher Reeve resucitado digitalmente. Teniendo en cuenta que este año va a sorprender a todo el mundo con su increíble actuación en 'Longlegs' y en el camino cercano le esperan lo nuevo de Andrew Niccol y de David Mamet, hace bien en querer protegerse de lo que puedan hacer con él en el futuro. Nicolas Cage solo hay uno, y ni la más loca de las IAs puede llegarle a la sombra del zapato.

En Espinof | 'Con Air' es una obra maestra intemporal: las razones por las que este clásico de los 90 liderado por Nicolas Cage sigue volando muy alto

En Espinof | Las mejores películas de 2024