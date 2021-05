'Fast and Furious': Michelle Rodriguez exigió cambiar su personaje para evitar "ser una puta" y Vin Diesel cree que tienen "la mayor historia de amor del cine"

No sé dónde narices se han ido estas dos décadas, pero ya han pasado la friolera de 20 años desde que mi yo preadolescente entró al cine a ver 'A todo gas', únicamente para salir alucinado con la colección de vehículos espectaculares, macarradas varias y personajes duros que circulan en pantalla durante los 105 minutos que dura la película de Rob Cohen.

Mirando la primera entrega de la saga 'Fast and Furious' en perspectiva, si hay algo que sorprende —además de lo horteras que podían llegar a ser tuneando coches— es el tratamiento de Letty, el personaje de Michelle Rodriguez. Una aproximación bastante atípica al arquetipo de "interés romántico" del protagonista, en la que la actriz tuvo mucho que ver.

Según ha contado su compañera de reparto Jordana Brewster en Entertainment Weekly, la primera reacción de Rodriguez fue negarse en rotundo a dar vida a la Letty que figuraba en la versión de guión que llegó a sus manos.

"Cuando Michelle leyó su papel, se puso en plan, 'No, no voy a interpretar eso'. Después, lo cambió por completo. Pasó de ser una novia trofeo a un personaje con capas".

Rodriguez entró entonces en una lucha para transformar a su personaje en la tía dura que conocimos en pantalla. Así explicó los motivos que le impulsaron a batallar por unos cambios que, sin duda, sentaron a las mil maravillas al libreto del largometraje.

"Para ellos, darse cuenta de que las calles no funcionan así fue una bofetada de realidad. No te vas con un tío porque esté bueno. Existe una jerarquía. ¿La persona con la que estás saliendo puede dar una paliza al tío bueno? Si puede, entonces no sales con él, porque, ¿por qué ibas a querer perder esa jerarquía? Para que fuese auténtico, tuve que enseñarles: 'Chicos, sé que os gusta Hollywood y todo eso, pero si queréis que sea realista, así es como funcionan las cosas, y no voy a ser una puta delante de millones de personas, así que vais a perderme si no cambiáis esto'".

"Recuerdo luchar por tener un momento en el que Letty se metía en una pelea, porque no te sientas y dejas tirados a tus chicos sin ensuciarte las manos. Si no lo haces, ¿es que sólo estás ahí para modelar? De donde yo vengo, las cosas no funcionan así".