'Forrest Gump' nunca tendrá una secuela. Y el culpable es... Tom Hanks

En 1994, 'Forrest Gump' ganó seis estatuillas de la Academia, convirtió a Tom Hanks en un icono del cine y consiguió que la novela original de Winston Groom vendiera más de un millón de ejemplares. Por comparación, en su lanzamiento de 1986 solo consiguió vender 30.000. Y eso que la película se tomaba sus libertades con el libro original. De hecho, el autor pensaba que, en caso de hacer una adaptación fílmica, el protagonista sería John Goodman, así que no acabó muy contento. Eso sí, aprovechó el momento para hacer una secuela novelística... que jamás llegaría a la gran pantalla.

Las secuelas son como una caja de bombones

'Gump & Co' salió a la venta en 1995 y contaba la vida de Forrest a lo largo de los años 80. De hecho, en su primera página enviaba un recado a Robert Zemeckis: "No dejes que nadie haga una película de la historia de tu vida. Sea correcta o falsa, no importa". En la novela, nuestro protagonista ayudaba a crear la New Coke (uno de los fracasos más grandes de la historia del marketing), conocía a Ronald Reagan y al Ayatollah Khomeini, motivo por el que acababa encarcelado. Al final conseguía filmar su biopic a su manera, un deseo de Groom y un guiño a Hollywood que nunca llegó a materializarse.

Hay dos motivos para ello: el primero, que el guion tuvo la mala suerte de ser enviado a Paramount el 10 de septiembre de 2001 y, por lo que sea, no fue la prioridad durante mucho tiempo. Cuando lo convirtieron en su prioridad, en 2007, no consiguieron que saliera adelante. De todas formas, si lo hubieran conseguido habría sido sin Tom Hanks, que en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused contó que solo tardaron una hora en decir "no" a una potencial segunda parte.

Hanks nunca sintió la necesidad de hacer otra película sobre el personaje, en parte porque nada le ataba a ello: "Una cosa inteligente que hago es no firmar nunca un contrato con una obligación contractual a hacer una secuela. Siempre he dicho, 'Chicos, si hay una razón para hacerla, hagámosla. Pero no podéis forzarme'. Hay una inclinación natural puramente comercial que dice, 'Eh, tuviste un éxito, así que hagámoslo otra vez, y tendrás otro'". ¿Habéis visto las listas de las películas más taquilleras? No le falta razón.

Teniente Fan

Hanks y todos los implicados eran perfectamente consciente de que había un público para 'Forrest Gump 2', así que al poco de estrenarse la primera parte se volvieron a juntar para ver qué podía salir de allí. "Hubo un intento de hablar sobre otra 'Forrest Gump' que duró unos 40 minutos. Y luego nunca dijimos 'Eh, hagámosla'".

Es cierto que con el éxito de 'Top Gun Maverick' se ha abierto la puerta al retorno de películas míticas en secuelas tardías, pero el papel de Hanks no parece tan bonito y divertido ahora como lo era hace casi 30 años. Y él mismo era consciente incluso en la época (¿recordáis las bromas al respecto en 'Tropic Thunder'?): tanto, que no se aprovechó nada de los tres primeros días de rodaje porque Hanks no conseguía atreverse a entrar del todo en personaje.

De momento, la única secuela real en la que ha aparecido Tom Hanks interpretando al mismo personaje (además de las 'Toy Story' donde pone la voz a Woody) es 'Ángeles y demonios', la segunda parte de 'El código Da Vinci'. Y no es porque no se haya hablado durante años de potenciales secuelas, pero él se niega a salir en ellas. Como prueba, 'Splash, otra vez', donde fue sustituido por Todd Waring, o el resto de la franquicia 'Socios y sabuesos', de la que no quiere ni oir hablar. A Tom Hanks le pillas una vez, pero dos no.

En Espinof | Las 13 mejores películas de Tom Hanks