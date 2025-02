"Fui muy egoísta". Sheldon debía ser interpretado por otra estrella de 'The Big Bang Theory', pero lo rechazó

A menudo, lo más fascinante de una serie o película no está en lo que acaba saliendo a la luz sino en todos los cambios que hubo por el camino hasta llegar a lo que amamos tanto. Es el caso de 'The Big Bang Theory', que pudo ser bastante diferente en cuanto a los protagonistas.

Y es que no solo en los planes originales no existía Penny sino otro personaje con bastantes similitudes, la cuestión es que además uno de los personajes centrales, Sheldon Cooper, estuvo a punto de ser encarnado por otro actor. Y no un actor cualquiera sino por otro de los compañeros de la serie. Para bien o para mal (nunca lo sabremos), este rechazó el papel que acabó recayendo en Jim Parsons.

Al parecer, el creador de la sitcom Chuck Lorre estaba la mar de convencido de que el papel de Sheldon debía ser interpretado por Johnny Galecki. Sin embargo, el actor tenía cierta espinita clavada en cuanto a su carrera de actor hasta ese momento que le hizo rechazar el papel. Cada material nuevo que le llegaba por parte de los guionistas de la serie hacía que cada vez más sintiese que debía interpretar a Leonard.

Yendo a lo romántico

Algo que le podría haber puesto en una situación difícil en esta fase de preproducción de la sitcom. De hecho, Galecki reconoce haber sido egoísta cuando le propuso a Lorre ser Leonard en lugar de Sheldon, tal como aseguró en Variety:

«Fue una petición muy egoísta por mi parte. No había sido capaz de recorrer esas historias del corazón. A menudo he sido contratado como el mejor amigo, o el asistente gay o el personaje que sea para explorar esas relaciones. Dije que preferiría hacer de este tipo, quien parece tener un futuro de triunfos y dificultades románticas.»

Sin embargo, Lorre accedió. Pero esto supuso al cocreador de la serie cierto dilema a la hora de buscar un nuevo Sheldon. Si bien a todo el mundo le entusiasmó la prueba de casting de Jim Parsons a Lorre le pareció tan bueno que provocó dudas, tal como aseguró el cocreador Bill Prady en el podcast Hollywood at Home. Afortunadamente, entró en razón.

Finalmente quedaba un último pasó que confirmaría a la ¿extraña? pareja televisiva. Una prueba conjunta para probar la química entre ellos. El resultado, como podéis imaginar, superó todas las expectativas del equipo: el Leonard y Sheldon de Galecki y Parsons había nacido.

