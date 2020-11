George Lucas y Mark Hamill despiden a David Prowse: "Dio un carácter físico a Darth Vader esencial para el personaje"

Este domingo amanecimos con la triste noticia de que David Prowse, el intérprete británico que ocultó su inmenso cuerpo bajo el uniforme y el mítico casco del icónico Darth Vader en la trilogía original de 'Star Wars', y que apareció en clásicos catódicos y cinematográficos como 'Doctor Who' o 'La naranja mecánica', había fallecido a los 85 años de edad.

Como era de esperar, tanto el fandom galáctico como miembros de la industria han lamentado su muerte, habiéndose unido a las voces que han recordado a Prowse la del mismísimo George Lucas. El creador de la multimillonaria franquicia ha compartido un breve comunicado en el que ensalza la labor de Prowse como Vader —aunque en la práctica sustituyese su voz y su rostro por los de James Earl Jones y Sebastian Shaw—.

Junto a Lucas, otro de los grandes estandartes de la saga, Mark Hamill, también ha recordado al actor en su cuenta de Twitter, reivindicándole como mucho más que el gran villano de 'Star Wars'.

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

Como parte de nuestra despedida particular, merece la pena rememorar cómo llego David Prowse a hacerse con el papel que marcaría su carrera para siempre, lo cual incluyó rechazar el rol de Chewbacca. Así contó al medio NPR la divertida anécdota en el año 2013.

"Lo que ocurrió realmente es que mi agente me llamó y dijo, 'Hay un caballero en la ciudad llamado George Lucas que estaría muy interesado en verte'. Así que salí para verle y me reuní con él. Me llevó a una habitación y me enseñó todos esos dibujos conceptuales. Me dijo, 'Me gustaría ofrecerte uno de dos papeles en esta película que estoy haciendo. El primero de ellos es un personaje llamado Chewbacca'. Yo contesté, '¿Qué diablos es Chebacca?'. 'Participa en la película en el lado de los buenos, ¿sabes?'. Escuché eso y dije, ¿Tres meses en un disfraz de gorila? ¡No, muchas gracias!.

'El otro se llama Darth Vader. Es el gran villano de la película'. Dije, 'No digas más, George, cogeré el papel del villano'. Él me preguntó por qué. Piensa en todas las películas que has visto en las que hay buenos y malos. ¡Siempre recuerdas al malo!".