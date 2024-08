El guaperas que quiso huir de Hollywood y al que Nolan y Shyamalan han sacado de su retiro. Así ha sido la vuelta de Josh Harnett

Hoy se estrena 'La trampa', un evento que los espectadores pueden celebrar por partida doble. Por un lado se trata de la nueva película de Shyamalan, el visionario cineasta que lleva años dando alegrías o disgustos depende de a quien le preguntes. Por otro, es el regreso de Josh Harnett a un papel protagonista en mucho tiempo.

En su pico de fama Harnett llegó a ser uno de los actores más buscados de Hollywood. Un guaperas que seducía con su carisma y que podría haber protagonizado practicamente todo lo que hubiese querido. Pero en lugar de eso su carrera está llena de algunas papeles icónicos (como 'Pearl Harbor' o 'El caso Slevin'), y tantos otros arrepentimientos. El actor llegó a rechazar el papel de Batman y de Superman.

La razón tenía que ver con cómo la fama estaba afectando con su salud mental. El actor habló de no sentirse cómodo en su propia piel. En casos más extremos llegó a ser acosado por fans, algo que le hizo pensar que la fama y Hollywood no merecían la pena, y le hicieron centrarse en su familia y en llevar una vida más privada.

Desde 2021 está casado con su pareja de hacía varios años, la actriz Tamsin Egerton, con la que tiene cuatro hijas. Pero su vida tranquila parece haberle hecho recuperar el interés por la interpretación. El actor ha hecho una “vuelta silenciosa” a las pantallas, con papeles de bajo perfil en producciones como 'Black Mirror', la cinta japonesa 'Oh Lucy!' o una de las últimas de Guy Ritchie, 'Operación Fortune'.

Años más tarde de rechazar Batman, Nolan ha querido contar con él para 'Oppenheimer', papel que lo volvió a poner en el foco. Pero es en 'La trampa' donde el peso de una película vuelve a recaer en sus hombros. En la promoción de la película ha hablado de las muchas ganas que tenía de trabajar con Shyamalan y de lo diferente. Su foco ha cambiado a trabajar con cineastas que le interesan "independientemente del papel".

'La trampa' no asegura su "renacimiento"

Su nuevo gran proyecto encaja definitivamente en esta categoría. Shyamalan es uno de los cineastas más particulares de la industria, y su nueva película sin duda dará que hablar. Quizás no para bien, las primeras impresiones de la cinta no son especialmente entusiastas, pero al menos hablan bien de un Harnett que destaca.

Independientemente del resultado final de la película el actor no tiene planeado volver por la puerta grande a corto plazo. Ante la pregunta en una entrevista de si ha visto el cariño de espectadores que piden su vuelta, ha desestimado la idea de volver a estar en el centro de la opinión pública: "No lo he visto. Tengo cuatro hijas, vivo en el campo. Estoy ocupado ya sea trabajando o cuidándolas. Pero gracias".

