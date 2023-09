Christopher Nolan reconoce que Josh Hartnett pudo ser Batman pero estaba más interesado en otro proyecto del director (y al final no hizo ninguno)

Cuando ya se han cumplido 18 años desde el estreno de 'Batman Begins', es más que conocido por buena parte del fandom que Christian Bale no fue el único candidato para vestir el manto del murciélago gothamita en la gran pantalla bajo las órdenes de Christopher Nolan. Pero ojo, porque hoy no vamos a hablar de Cillian Murphy, sino de otro actor que coqueteó con convertirse en el superhéroe de DC.

Ni Batman ni Batmon

Este no es otro que Josh Hartnett, quien desveló durante una entrevista con PlayBoy en 2015 que, tras 'The Faculty', 'Black Hawk derribado' y 'Pearl Harbor', mantuvo conversaciones con el cineasta británico para interpretar al protagonista de su adaptación comiquera. Hablando en el podcast Happy Sad Confused, el propio Nolan confirmó el contacto, pero aseguró que la cosa no fue más allá.

¿El motivo? Hartnett acababa de leer el guión de 'El truco final' y se interesó mucho más por la historia de los magos Alfred Borden y Robert Angier. Irónicamente, el rol de Borden también fue a parar a manos de Christian Bale, así que el bueno de Josh se quedó sin Batman y sin 'Prestigio'.

"No, nunca llegó tan lejos. Me reuní con Josh y, si mal no recuerdo, era un joven actor cuyo trabajo me interesaba mucho. Tuve una primera conversación con él, pero en ese momento [Josh] había leído el guión de mi hermano para 'El truco final' y estaba más interesado en involucrarse en eso. Así que nunca llegó más allá".

Sobre cómo llegó Murphy a interpretar al Espantapájaros, no queda demasiado misterio a estas alturas, ya que el máximo responsable de la trilogía del Caballero Oscuro lo ha explicado por activa y por pasiva, siendo la última vez en Entertainment Weekly. Hizo la prueba para encarnar a Bruce Wayne, Bale le superó, pero sus habilidades hicieron que el estudio no pudiese rechazar la propuesta de Nolan para convertirle en el villano de la función.

"Todos estaban tan emocionados al verte actuar que cuando les dije: 'Bien, Christian Bale será Batman, pero ¿qué tal Cillian para interpretar al Espantapájaros?' No hubo desacuerdo. Todos los villanos anteriores de Batman habían sido interpretados por grandes estrellas de cine: Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey... Fue un gran salto para ellos. Así es como llegaste a interpretar al Espantapájaros".

