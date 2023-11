Si pausas 'Pearl Harbor' a los 121 minutos y 57 segundos, vas a ver el sorprendente cameo de uno de los personajes más famosos de la historia del cine de acción

Muchas películas contienen pequeñas sorpresas que solamente unos pocos espectadores llegan a detectar o que incluso pasan desapercibidas para todo el mundo. Luego encima está el problema de que quizá no hay forma humana de comprobar si lo que acabamos de ver es cierto o no, pero en el caso de 'Pearl Harbor' y la aparición sorpresa de John McClane, el mítico personaje interpretado por Bruce Willis en la saga 'Jungla de Cristal', no hay mucho espacio la duda.

Os invito a que pongáis la película y vayáis hasta las dos horas, un minuto y 57 segundos -pero más abajo encontraréis el vídeo con el momento exacto-. Entonces fijaos en el personaje que aparece de fondo a la izquierda de la imagen. Es literalmente imposible que no te venga a la cabeza el personaje que lanzó a la fama Willis, pero no existe ningún tipo de unanimidad al respecto de lo que sucedió realmente.

¿Realidad o mito?

Si entramos en IMDb, no hay ni rastro de Willis en la película, y en su filmografía sí que aparece un cameo no acreditado que hizo en 'Con el arma a punto' en 1993. Un usuario de Reddit asegura que investigó al respecto y descubrió que Michael Bay insertó digitalmente esa aparición a modo de homenaje a la saga 'Jungla de Cristal', pero es algo que ha sido imposible de comprobar.

Además, la versión más extendida es que se trata de un clip de 'Jungla de Cristal', pero si nos fijamos en lo que puede verse de ese misterioso personaje de fondo, todo parece encajar más con 'Jungla de Cristal III: La Venganza', principalmente por esa herida que parece tener el brazo mientras todavía puede distinguirse el blanco de la camiseta.

Además, por aquel entonces, esa tercera entrega era la única en la que había participado Disney, por lo que habría sido más fácil conseguir los derechos. La cuestión es que si nos fijamos en los títulos de crédito finales, tampoco hay mención alguna a este hecho, mientras que sí hay una por el uso de material de 'El gran dictador'.

A eso hay que sumarle posibles retoques digitales, ya que he estado revisando tanto 'Jungla de Cristal' como 'Jungla de Cristal III: La Venganza' y no hay ningún momento que encaje exactamente con esa posible aparición sorpresa de John McClane en 'Pearl Harbor'. Sea cual sea el caso -recordemos que Bay acababa de trabajar con Willis en 'Armageddon', con el primero quedando muy contento con la experiencia, pero el actor no opinaba lo mismo-, hay defensores de ambas teorías.

