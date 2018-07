Los Guardianes de la Galaxia apoyan a James Gunn: los protagonistas de la franquicia piden a Disney que reincorpore al director

Los Guardianes de la Galaxia quieren mantener a su familia unida. El pasado 20 de julio, Disney despidió a James Gunn, guionista y director de los dos "volúmenes" de la franquicia, por unas bromas de mal gusto que hizo en Twitter hace años. El cineasta se disculpó y aceptó la decisión, pero los fans y el reparto de 'Guardianes de la Galaxia' no están de acuerdo con Disney.

Más de 300.000 firmas suma ya una petición online donde se solicita que Gunn vuelva a ser contratado. Algunos actores de 'Guardianes de la Galaxia' también mostraron su apoyo al director en las redes sociales nada más conocer la noticia pero en lugar de seguir opinando por separado, han decidido actuar en grupo y publicar una declaración conjunta. Su opinión es clara: James Gunn debe volver a la franquicia.

James Gunn con diez actores de Guardianes de la Galaxia 2

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper (voz de Rocket) y Vin Diesel (voz de Groot) firman una carta abierta dirigida a fans y amigos. Cabe señalar que no realizan ninguna demanda expresa a Disney o Marvel, no hay ningún ultimátum, pero el gesto es importante y varios de ellos han aprovechado el comunicado para pedir la reincorporación del cineasta en Twitter e Instagram.

Gunn ya había entregado el guion de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' y la producción se estaba poniendo en marcha para rodar en 2019. No sería la primera vez que Marvel reemplaza a un director con el proyecto ya avanzado (Patty Jenkins y Edgar Wright fueron sustituidos por Alan Taylor y Peyton Reed en 'Thor: El mundo oscuro' y 'Ant-Man', respectivamente) pero las razones siempre creativas, diferencias entre la visión del cineasta y el estudio.

El caso de Gunn es totalmente diferente. Triunfó con una adaptación tan arriesgada como 'Guardianes de la Galaxia' y repitió éxito con el Volumen 2; el estudo estaba contento con sus ideas para cerrar la trilogía y cuenta con el apoyo del elenco. Cambiarle a estas alturas es una terrible idea, se mire por donde se mire. De hecho, en Variety afirman que Disney se está replanteando la situación simplemente por la dificultad de encontrar ahora a otro realizador disponible que encaje en el proyecto.

If you please, read the statement written and signed by The Guardians of the Galaxy cast in support of James Gunn’s reinstatement as director of GOTG Volume 3. pic.twitter.com/TjNA9RF6M8 — Zoe Saldana (@zoesaldana) 30 de julio de 2018

A few words from the Guardians of the Galaxy #wearegroot pic.twitter.com/s62ffGtOQo — Karen Gillan (@karengillan) 30 de julio de 2018

Though I don’t support James Gunn’s inappropriate jokes from years ago he is a good man. I’d personally love to see him reinstated as director of Volume 3. If you please, read the following statement- signed by our entire cast. pic.twitter.com/yARkC4HZ6y — Pom Klementieff (@PomKlementieff) 30 de julio de 2018