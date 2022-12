Ha muerto Kirstie Alley a los 71 años: así ha despedido Hollywood a la inolvidable Rebecca de 'Cheers'

La actriz estadounidense Kirstie Alley, conocida por trabajos como 'Mira quien habla' (1989) y, sobre todo, por su papel de Rebecca en la serie 'Cheers' (1987) falleció este lunes a los 71 años a causa de un cáncer. "Estamos muy tristes de informar que nuestra increíble, feroz, feroz y amorosa madre falleció tras una batalla contra el cáncer", se lee en la cuenta de Twitter de la actriz en un comunicado emitido por sus hijos True y Lillie Parker.

El post describe que antes de morir, la dos veces ganadora al Emmy estuvo rodeada de su familia más cercana y seres queridos, y que «luchó con fortaleza», mostrando a cada instante su amor por la vida. Además, además de su icónica figura en el cine y la televisión, destacan su papel como madre y abuela. La carrera de Alley (Wichita, Kansas, 1951) arrancó en 1982 en la película 'Star Trek II: la ira de Khan', y continuó con películas como 'A Bunny’s Tale' (1985) o 'Reflejo de muerte' (1986).

En 1987 fue contratada para entrar en 'Cheers', una de las grandes comedias de la televisión estadounidense, en la que interpretó a Rebecca Howe, una gerente de un bar que aspira a casarse con un hombre millonario de Boston, por cuyo papel consiguió un Emmy como mejor actriz protagonista de serie cómica en 1991 y un Globo de Oro a la mejor actuación de una actriz en serie de televisión comedia/musical, el mismo año. Otro de los proyectos más recordados de la actriz fue 'Mira quién habla' (1989), que protagonizó junto a John Travolta, en el que dio vida a una madre soltera que se enamora de un conductor de taxi, cuya trama se extendió a dos filmes más.

La carrera de Alley también quedó marcada por programas como 'Veronica’s Closet' (1997-2000) o 'Fat Actress' (2005) escrita por ella misma, así como por su trabajo como productora. Ahora, algunos de sus compañeros de trabajo la han despedido. Uno de ellos ha sido Ted Danson, el Sam Malone de 'Cheers', que ha querido recordar a su compañera en declaraciones a People, recordando un gran momento de Rebecca, en la célebre sitcom.

Por su parte, su compañero John Travolta, ha publicado un post en instagram en el que se despide de su compañera en las muy exitosas películas de los bebés que hablaban.

La actriz Jamie Lee Curtis, que trabajó con la actriz en la serie 'Scream Queens', también ha dedicado una foto en su perfil de Instagram refiriéndose a ella como:

Kirstie Alley is a wonderful actor who was always kind to me; even when she went full-Trump she never unfollowed me here & she always stayed friendly. She should've gotten an Oscar nomination for 1 hilarious scene as an enraged therapist in Woody Allen's "Deconstructing Harry." pic.twitter.com/2XH2XDqfgd

Otros actores como Kelsey Grammer, Robert Patrick, John Fugelsang, Ever Carradine, Josh Gad, Rhea Perlman, Steve Guttenberg o Kristin Chenoweth han dedicado cariñosas palabras a la actriz y condolencias a su familia.

I just head the news about #KirstieAlley. I’ve not spoke w/ her forever, but have her to thank for launching my career. She told me I was funny every single day on Veronica’s Closet, and I believed her. She threw the best parties and gave the parakeets as our wrap gift. Godspeed.