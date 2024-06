"Hacer twerking con Megan Thee Stallion en 'She-Hulk' fue el mejor momento de mi vida". Tatiana Maslany reivindica uno de los momentos más odiados del MCU

Puede que la actriz Tatiana Maslany no tenga la oportunidad de volver a hacer de superheroína en 'She-Hulk: Abogada Hulka', pero se divirtió en la serie del universo Marvel, a pesar de que ella misma desmintió la posibilidad de una posible temporada 2. "No lo creo, creo que nos pasamos del presupuesto y Disney estaba en plan de '¡No, gracias!'". Dijo a principios de este año. Desde su finalización en octubre de 2022 no habíamos tenido ninguna noticia sobre ella.

Un momento odiado por... los de siempre

Durante su aparición en la Superhero Comic Con de San Antonio el fin de semana pasado, la actriz recordó con cariño el momento del baile twerking con una estrella invitada de excepción: Megan Thee Stallion:

"Había estado en varios conciertos de Megan Thee Stallion antes de esto. Estaba preparada. Fue el mejor momento de mi vida"

La ganadora del Grammy se interpretó a sí misma en el episodio en el episodio de la primera temporada de la serie de Disney+ 'The People vs. Emil Blonsky', en el que Megan contrataba a la abogada de Maslany para demandar a un elfo de luz asgardiano que cambia de forma y se hace pasar por ella. Tras el estreno de She-Hulk en 2022, Disney+ aún no ha renovado la serie para una segunda temporada.

Maslany también dio a los fans una pista de hacia dónde podría ir el romance de su personaje Jennifer Walters con Daredevil, retomado por Charlie Cox de su papel en Netflix,después de que saltaran chispas entre la pareja en la primera temporada.

"Creo que ella mantiene sus opciones abiertas, ¡pero estoy bastante segura de que volvería a darle un tiento!"

