"¡No, gracias!". Tatiana Maslany reconoce que 'She-Hulk: Abogada Hulka' no tendrá una temporada 2 tras la negativa de Disney

Entre la tonelada de series Marvel que han llegado en los últimos años ha habido de todo: algunas que perdurarán como 'Wandavision', otras que se olvidarán como 'Invasión secreta' y, finalmente, unas pocas divisivas. Y puede que ninguna tanto como 'She-Hulk: Abogada Hulka', para algunos un despropósito y para otros una manera original de introducir las sitcoms en la productora. Los primeros hoy habrán recibido una buena noticia, pero los segundos harían bien en dejar de esperar a que el personaje vuelva. Puede que nunca lo haga.

Rompiendo la cuarta pared

Mientras jugaba a 'Código secreto' (un juegazo de mesa para cuatro o más personas, por cierto) en Twitch, Tatiana Maslany ha dejado caer la bomba cuando le preguntaban por una posible temporada 2. "No lo creo, creo que nos pasamos del presupuesto y Disney estaba en plan de '¡No, gracias!'". Desde su finalización en octubre de 2022 no habíamos tenido ninguna noticia sobre ella así que tampoco nos estamos tirando de los pelos por la sorpresa.

Obviamente no es oficial, ni hay ningún tipo de comunicado al respecto, pero, en el ambiente actual de la empresa en el que pretenden priorizar la calidad a la cantidad (y no ha sido siempre así) no hay sitio para las series que, como hasta ahora, se producían a paladas. Además, cada episodio de 'She-Hulk: Abogada Hulka' costaba 25 millones de dólares, y no hay ninguna manera en la que Disney haya recuperado ese dinero... además, para conseguir unos efectos visuales inacabados de los que se rió todo Internet.

¿Es posible que el personaje salga en las nuevas películas de 'Vengadores'? Probablemente quieran sacar fuerza sacando a todo el universo en fila, así que todos creemos que probablemente Jennifer Walters vuelva a hacer lo suyo en pantalla. Pero, de momento, Maslany advierte, medio en broma: "No tengo nada ahora mismo. Podéis encontrarme en Instagram, sin postear. No tengo trabajo".

