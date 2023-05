"Hago papeles de papi": Pedro Pascal no termina de entender lo que significa ser un "daddy" en la cultura del Internet más cachondo (y es mejor así)

Si, como yo, sois un poco mayores, puede que estéis algo confundidos por el uso indiscriminado de la palabra "daddy" (papi) para definir a actores mayores tremendamente atractivos. Bajo este apelativo entra gente como David Harbour, Oscar Isaac y, por supuesto, Pedro Pascal. El actor ha tenido que hacer frente en los últimos meses a un Internet más cachondo de lo normal, y lo ha hecho con cierta (y comprensible) incomodidad. Una incomodidad que va en aumento a medida que Internet le va adorando más y más... sin que tenga pinta de ir a parar pronto.

Daddy yanqui

Es posible que Pascal no termine de entender lo que es la palabreja en cuestión, o al menos hace como que no tiene ni la más remota idea. Y es que, cuando en The Hollywood Reporter preguntaron al actor si se estaba divirtiendo con el hecho de que todo Internet le considere "daddy", él respondió de manera categórica de la manera menos acertada posible convirtiéndole así, aún más, en el novio de Internet. No hay salvación para Pedro.

Sí, me estoy divirtiendo. Lo de ser un papi parece que está relacionado con mis papeles. Hubo un periodo donde el Mandaloriano era un papi para Grogu, y Joel es un papi para Ellie. Son papeles de papi. Eso es lo que son.

Sí. Bueno. No es exactamente eso, Pedro, pero todos entendemos que prefieras pensar que sí. Poco antes en la entrevista, Kieran Culkin explicó lo que significaba el apelativo señalando a Damson Idris y diciendo "Marido", y haciendo lo propio con Pascal y aclarando "Papi". Pero para el interpelado, es una diferencia entre "joven" y "viejo". Que nadie se lo diga, es mejor así para todos.

