Harrison Ford tiene claro lo que le va a decir Dios cuando muera

Es normal que nos fascine Harrison Ford. Tan pronto ignora a los fans que le preguntan cosas sobre 'Star Wars' como aparece en el escenario de la Comic-Con haciendo de Hulk Rojo y afirmando que cobró dinero por hacer el tonto. Es un increíble actor, sí, fascinante por muchísimos motivos más allá de los meramente interpretativos. Y para muestra, el botón que hoy os traemos.

A Dios pone por testigo

Ford tiene 82 años, pero es más incombustible que cualquiera de nosotros. Eso no quiere decir que no hable de cosas como el epitafio que pondrá en su tumba, que en The Hollywood Reporter aclaró que sería "Fue útil". ¿El motivo de ser tan reductivo? "Bueno, no hay mucho espacio en una lápida".

Este mismo genio y figura es el que mostró en el año 2000 cuando acudió al mítico programa 'Inside the Actors Studio', en el que James Lipton, el presentador (que estuvo 24 años al frente del programa), acababa sus entrevistas siempre con un test con diez preguntas rápidas tales como "¿Cuál es tu palabra favorita?", "¿Qué sonido o ruido odias?" o "¿Qué profesión aparte de la tuya te hubiera gustado hacer?". La última siempre era la misma: "Si el cielo existe, ¿qué te gustaría escuchar decir a Dios cuando pases por la puerta?".

Más de 300 personas pasaron por el programa hasta su última temporada en 2019. Algunas contestaron de manera seria, otras de manera espiritual, pero ninguna contestó de forma tan socarrona como Ford: "Eres mucho más guapo en persona". Si el cielo existe, ojalá tarde mucho tiempo todavía en recibir a un actor tan auténtico.

