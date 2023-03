"Hay un sesgo anticristiano en Hollywood". Rainn Wilson critica 'The Last of Us' por la representación de uno de sus villanos y Fox News se aprovecha de ello (sale mal)

Como todo fenómeno que se precie, la adaptación a la pequeña pantalla de 'The Last of Us' ha estado acompañada, prácticamente desde su inicio hasta su fantástico final, de un buen número de polémicas. Después de review bombings de tinte homófobo, de rellenos que no eran tal cosa y de jirafas CGI que resultaron ser reales, con la iglesia hemos topado.

El pasado 11 de marzo, el actor Rainn Wilson, conocido por su papel como Dwight en 'The Office' y por haber protagonizado esa joya que es 'Super' de James Gunn publicó un tuit en el que criticaba una presunta tendencia anticristiana asentada en Hollywood y que habría encontrado su último reflejo en la adaptación del videojuego de Naughty Dog para HBO. En él, puede leerse lo siguiente.

El mensaje de Wilson hace alusión a David, el que, probablemente, sea el villano más recordado —para mal— del juego y el enemigo mortal de Ellie en el octavo capítulo de su versión catódica. Un líder de una comunidad asentada en Silver Lake con cierta obsesión por recitar las sagradas escrituras para mantener a sus feligreses bajo su yugo entre aperitivos de carne humana.

Here’s a couple of funny things about the anti-Christian bias in Hollywood. My opinion tweet was picked up as front page news by @FoxNews. Talk about bias. An organization created as a corporate shill to create division solely for profit based on culture-war outrage. Print that!