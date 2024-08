"El hijo de puta no dijo nada". Jeremy Renner desvela que Robert Downey Jr decidió no contar su retorno a Marvel al resto de Vengadores

Hay un grupo de chat en el mundo en el que solo pueden entrar seis personas, y que es uno de los más codiciados del mundo. Es, por supuesto, ese en el que están los seis Vengadores originales: Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Chris Evans y, claro, Robert Downey Jr. Ahora que el actor que interpretó a Iron Man durante once años ha vuelto al Universo Marvel, es el momento de que sepamos lo que pensaron el resto de sus compañeros al enterarse... al mismo tiempo que el resto de la humanidad.

Me quedo muerto

Ha sido Jeremy Renner, hablando con US Weekly, el que ha reconocido que Downey les engañó a la perfección callándose lo que estaba a punto de ocurrir en la Comic-Con. "¡No! No tenía ni idea. El hijo de puta no me dijo nada", ha afirmado. Pero no temáis: el grupo sigue estando unido.

Somos buenos amigos. Tenemos el chat de la familia de los Vengadores, los seis originales. No dijo absolutamente nada. Me metí en Internet y empecé a bombardear su teléfono preguntando "¿Qué está pasando? ¿Nos lo has estado ocultando todo este tiempo?". Son noticias emocionantes. Estoy emocionado de verdad.

Y si dudabas de que Renner estuviera recuperado a tiempo para rodar 'Doomsday' y 'Secret wars', piensa de nuevo.

Tienes a Downey y los Hermanos Russo de vuelta. Marvel va en la dirección donde lo va a hacer bien. Las películas de los Vengadores siempre han sido las favoritas de los fans y hay muchos personajes increíbles en ellas. Va a ser un reto juntar a todos, pero estoy emocionado. Veremos. Creo que probablemente lo vayamos a hacer. Es todo completamente nuevo, simplemente lo han anunciado. Ahora tienen que averiguar cómo hacerlo.

