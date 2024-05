No es Marlon Brando en 2024: así es la increíble transformación física de un actor de 'Titanic' para el biopic más esperado de Hollywood

Si algo ama la Academia y que haga que un Óscar esté más que cantado para un actor es, definitivamente, las transformaciones físicas; como ejemplo tenemos a Jared Leto en 'Dallas Buyers Club', a Marion Cotillard convirtiéndose en Edith Piaf para 'La vie en rose', y más recientemente a Joaquin Phoenix en 'Joker', sin embargo, cuando de parecidos fuera de lo convencional hablamos, tenemos que hacer referencia al actor Billy Zane, que se ha vuelto en un clon casi perfecto para la próxima biopic de una gran leyenda de Hollywood.

Seguramente lo recordarás como el arrogante caballero de clase alta en la cinta de 'Titanic' junto a DiCaprio y Kate Winslet, sin embargo, ahora Zane tendrá la oportunidad de ponerse a prueba frente a la cámara con un protagónico que no dejará a nadie indiferente, y es que, tendrá la responsabilidad y el gran peso de convertirse en Marlon Brando para una cinta biográfica que ya está en marcha.

A través de internet, comenzaron a aparecer algunas fotografías en las que, aseguran, el parecido del actor con la leyenda del cine que falleció a los 80 años a causa de una fibrosis pulmonar es impresionante, tanto, que muchos aseguran que la imagen a blanco y negro que se ha publicado en X (antes Twitter) podría ser el mismo Marlon Brando.

Será su momento Brendan Fraser

Como lo comentamos al inicio de este post, a la Academia le encantan los sacrificios por parte de los actores para poder personificar a una celebridad, y en este caso no será la excepción, ya que el parecido de Zane con Brando nos ha dejado con la boca abierta, y no sólo en su rostro y cabello, en el que parece no haber intervención de una prótesis, sino también en su transformación corporal, ya que el físico de Billy Zane es verdaderamente parecido al de Brando.

Aunque es precipitado el hablar de que Zane pueda ser acreedor a un Óscar sólo por ver dos fotografías (que no dejan de sorprendernos), lo cierto es que este gran regreso a la pantalla no pasará desapercibido, y es que, como muchos auguran, se repetirá el logro de Brendan Freser al ganar su primer Óscar después de estar alejado de la actuación por un tiempo.

