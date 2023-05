"Todavía hay hombres enfermos, y a veces mujeres, que se aprovechan". Marion Cotillard confiesa que fue incapaz de decir que no cuando estuvo en situaciones incómodas en sus inicios como actriz

El movimiento #MeToo ha cambiado para siempre la sociedad en general y el mundo del cine en particular. Ahora ha sido la actriz Marion Cotillard quien ha querido hablar sobre su importancia, destacando que "todavía tenemos mucho camino por andar" durante su paso por el Festival de Cannes de este 2023.

"Dependemos del deseo de directores y productores"

Cotillard ha señalado que "he sido actriz durante mucho siempre y me he visto en situaciones en las que no debería haber estado... Todavía hay algunos hombres enfermos, y a veces mujeres, que se aprovechan de la gente joven, que se aprovechan de esa pasión que tenemos como actores, el hecho de que dependemos del deseo de directores y productores". Eso sí, también ha recordado que no sucede solamente en la industria del séptimo arte:

Muchas mujeres en este mundo han experimentado esta relación con los hombres. Mi madre y mi abuela e incluso más allá han tenido este viaje a través de relaciones muy difíciles con hombres y agresiones sexuales. Me conmovió mucho esta cruzada porque es un viaje hacia la curación.

No fue coincidencia que Cotillard abordase este tema, pues estaba en Cannes presentando 'Little Girl Blue', una película que entra de lleno en el tema de los abusos sexuales. En concreto, habla de una joven que intenta averiguar por qué se ha suicidado su madre y encuentra un montón de cartas y fotografías con información que no esperaba localizar...

Por ello, Cotillard se alegra de que la situación esté cambiando y le encanta saber que "hoy las actrices jóvenes saben que eso no está bien, que si alguien te pide algo con lo que no estás cómoda, puedes decir No. Yo no lo sabía cuando era joven, eran tiempos muy difíciles". Y siempre que piensa en esos temas le viene a la cabeza la misma imagen:

Siempre tengo en mente a esa mujer que va a otra marcha, a otra caminata con su pancarta diciendo 'No me puedo creer que siga aquí lidiando con esta mierda'.

