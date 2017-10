Jennifer Lawrence denuncia públicamente las vejaciones que sufrió durante un casting “degradante y humillante”

En plena vorágine sobre el abominable escándalo que está sacudiendo la maquinaria hollywoodiense, son cada vez más las voces que se están alzando para denunciar los abusos sexuales y vejaciones perpetrados por Harvey Weinstein. No obstante, la intérprete Emma Thompson ya avisó de que el caso del mítico productor es tan sólo "la punta del iceberg", afirmando que en Hollywood hay muchos más como él, e infinidad de casos en los que se dan estas prácticas abusivas.

La última celebridad en manifestarse al respecto ha sido la actriz Jennifer Lawrence quien, además de solidarizarse y dar su apoyo a las mujeres que han admitido haber sido víctimas de abusos por Weinstein, ha compartido en un evento de Elle Magazine, una experiencia "humillante" que padeció en sus primeros años de carrera. Una desagradable escena relacionada con su físico y por la que pasó anteriormente otra compañera que terminó siendo despedida a causa de su peso.

"Cuando era mucho más joven y estaba empezando, los productores de una película me pidieron que perdiese 7 kilos en dos semanas. Durante ese tiempo una productora (mujer) me hizo desnudarme y ponerme en fila con otras cinco mujeres que eran mucho, mucho más delgadas que yo, y estuvimos de pie unas junto a otras con tan sólo unos apósitos cubriendo nuestras partes. Después de aquella degradante y humillante fila, la productora me dijo que debería usar fotos de mi misma desnuda para inspirarme para mi dieta."