Jonathan Majors es abandonado por su representante tras ser acusado de violencia doméstica, pero Marvel sigue contando con él para dar vida a Kang en la Fase 5

La carrera de Jonathan Majors acaba de sufrir un nuevo contratiempo, ya que Entertainment 360, la agencia que manejaba la carrera del actor, ha decidido poner punto y final a la relación profesional con el villano de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'. Es evidente que el incidente con su novia por el que fue detenido es la causa principal de lo sucedido.

La situación de Majors

Eso sí, Majors ha negado en todo momento las acusaciones y ha llegado a compartir mensajes privados con su novia para intentar limpiar su nombre lo antes posible. Como mínimo tendrá que esperar hasta el 8 de mayo, la fecha designada para que se presente ante el juez encargado de caso para hacer frente a los cargos de acoso y asalto por violencia doméstica.

Además, no es el único problema profesional con el que está teniendo que lidiar actualmente Majors, ya que la agencia de relaciones públicas The Lede Company también ha decidido alejarse del actor, mientras que también se ha cancelado "de mutuo acuerdo" con Valentino la aparición que tenía prevista en la Met Gala de este año.

Pese a algunos rumores que han aparecido estos últimos días, donde no hay cambio alguno es en su vínculo con Marvel, ya que Deadline aclara que el estudio no ha sopesado en ningún momento prescindir del actor para dar vida al temible Kang. Pronto volveremos a verle interpretando a ese personaje en la temporada 2 de 'Loki' y todavía tardará mucho en ponerse manos a la obra con la esperadísima 'Vengadores: The Kang Dynasty'.

Majors también tiene pendiente de estreno 'Magazine Dreams', una película que causó sensación en el pasado Festival de Sundance y que sonaba con fuerza de cara a los próximos Óscar. Veremos en qué acaba la cosa tras lo sucedido en su vida personal...

