"Jonathan Majors es un sociópata y un abusador": dos directores confirman las graves acusaciones sobre la estrella de Marvel y 'Creed 3'

Aún no nos hemos recobrado de la caída en desgracia de Ezra Miller y ya estamos metidos de lleno en una polémica con un actor que prometía ser la nueva gran estrella de Hollywood y, si se confirman los rumores, es posible que se quede en estrellado: Jonathan Majors. El actor ha sido arrestado en Nueva York tras supuestamente atacar a su pareja, y aunque su abogado dice que tiene pruebas concluyentes para demostrar que no hizo nada y que de hecho "él es la verdadera víctima", Hollywood ya ha reaccionado. Y no han sido unas reacciones precisamente positivas.

Majors kangcelado

A. B. Allen, director de cortometrajes que ha participado en películas como 'Mi tío Frank', escribió un tuit críptico en febrero que este fin de semana ha confirmado que hablaba de Majors: "Hay un actor en particular, relativamente nuevo en la escena, por el que Twitter ha caído violentamente a sus pies quien, en realidad, es un ser humano cruel, perverso y abusivo, tanto profesionalmente como en su vida personal, y cada nuevo tuit viral cachondo sobre él me vuelve loco".

Allen acabó protegiendo su cuenta para evitar que los fans de Majors le atacaran, no sin antes aclarar que no podría haber dicho su nombre de manera clara sin dañar a otra gente: "Las cosas específicas sobre lo que yo sé desafortunadamente expondrían a personas que han sido heridas y no merecen convertirse en parte de un cuestionario de los medios si no quieren".

Él no es el único que ha hablado sobre el actor: Tim Nicolai, director y actor teatral (ocasionalmente televisivo), habló de su época en la universidad de Yale en un tuit borrado: "Solo voy a decir esto sobre Jonathan Majors y acabar con ello: la gente en Yale y la comunidad de Nueva York sabían de él durante años. Es un sociópata y un abusador, y así es como virtualmente todo el mundo habla sobre él. Es una pena que haya tardado tanto en ser noticia". También acabó protegiéndose la cuenta.

De la misma forma, Nicolai ha preferido no dar nombres, no por no conocerlos sino por meter en la conversación a personas que no quieren formar parte de ella: "Muchos de nosotros somos amigos de personas a las que ha herido directamente. No sé si hablarán de ello. Es completamente su decisión". Es más: "Literalmente personas a las que Jonathan Majors dañó me están escribiendo ahora mismo. No es algo que 'he escuchado'".

Aunque se libre de esta, la fama de Majors se va a resentir mucho, y esto no son buenas noticias para sus próximas películas o su -a priori- fulgurante carrera. Habrá que ver si Hollywood es capaz de perdonarle o, por el contrario, entiende que las acciones tienen consecuencias.

