Kevin Costner se ríe ahora de todos los que se mofaron del fracaso de 'Horizon'. Su épico western resurge de las cenizas y anuncia la fecha de estreno mundial de su Capítulo 2

Uno de los fracasos más comentados de lo que llevamos de año fue el de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 1'. El épico western dirigido, coescrito y dirigido por Kevin Costner se dio tal batacazo que el estreno en cines de la segunda entrega se canceló de forma indefinida. Ahora la antigua estrella de la serie 'Yellowstone' se ríe de los que se mofaron del fiasco de la primera parte, pues se acaba de anunciar el estreno mundial de la segunda.

"Larga vida al cine y a quienes están dispuestos a defenderlo"

La presentación mundial de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' tendrá lugar en el próximo Festival de Venecia, más concretamente el sábado 7 de septiembre durante el último día del certamen italiano. El propio Costner ha afirmado que siempre fue su sueño que la película debutase allí -la primera lo hizo en el Festival de Cannes-, por lo que se ha llevado una gran alegría:

Mi sueño siempre fue presentar 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' en el Festival de Venecia. El hecho de que ahora hayan decidido proyectar el capítulo uno a primera hora del día y el estreno mundial del capítulo dos esa misma noche demuestra no sólo su convencimiento de que las dos películas funcionan juntas, sino también su apoyo a la visión de un director. Estoy en deuda con Alberto Barbera por su valentía y liderazgo al comprometerse en este viaje cinematográfico. Vuelvo al Festival de Venecia con gratitud y emoción. Larga vida al cine y a quienes están dispuestos a defenderlo.

Ahora habrá que ver qué supone eso de cara al estreno generalizado de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2'. En su momento se dijo que el lanzamiento se había aplazado para que la primera entrega encontrase a su público una vez disponible para ver en casa, y lo cierto es que ha funcionado bastante bien en digital, por lo que algo tienen ganado por así. Eso sí, aún se desconoce cuándo estará disponible en alguna plataforma de streaming y quizá Warner quiera esperar hasta entonces para tomar una decisión.

Por lo pronto, el estreno de 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2' estaba inicialmente previsto para el 16 de agosto de 2024, algo que ya no sucederá. Ahora es cuestión de saber cómo de larga será la espera, y también si corre el peligro de no estrenarse en casa y que se lance directamente para verla en casa. Dudo mucho que esa opción guste lo más mínimo a Costner, quien financió un parte importante del coste de ambas películas de su bolsillo.

