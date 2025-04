"Le pido perdón". Charles Dance todavía se siente mal por tratar "como a una mierda" a Peter Dinklage en 'Juego de Tronos'

Esta semana se celebra el sexto aniversario del estreno de la temporada 8 y final de 'Juego de Tronos'. La división que generó fue tremenda y llevó a que muchos defenestraran la serie, pero yo reconozco que disfruté con ella pese a estar un pelín acelerada. Sin embargo, hoy toca remontarnos más atrás en uno de los mayores bombazos de la historia de HBO para hablaros de lo incómodo que llegó a sentirse Charles Dance rodando las escenas que su Tywin Lannister compartía con el Tyrion de Peter Dinklage.

"Tengo que tratarle como a una mierda"

Como recordaréis, la relación entre padre e hijo de los Lannister no era precisamente bueno, algo que Tywin no dudaba en recordar a la más mínima oportunidad que tenía. Todo eso acabó llevando a que -ojo con el spoiler- Tyrion acabase con su vida, no sin antes sufrir multitud de vejaciones por parte de su progenitor. Eso es algo de lo que Dance era muy consciente, llegando a decir lo siguiente durante la presentación de la temporada 3 en declaraciones recogidas por Digital Spy:

Paso mucho tiempo con Peter Dinklage y es el hombre más adorable. Después de todas esas escenas, le pido perdón cada vez.

Y es que el propio actor destaca que "tengo que tratarle como a una mierda", algo que exigía la relación entre ambos personajes, pero eso no hizo que Dance se sintiera más a gusto en las escenas que compartía con Dinklage. Eso sí, el veterano intérprete inglés también aclara que "no todos los guiones son tan buenos como los de Juego de Tronos".

De hecho, Dance creía que uno de los secretos del éxito de 'Juego de Tronos' era precisamente ese, lo que llevaba a que los actores no tuviesen que "perder tiempo" intentando dar más credibilidad a los guiones. Eso sí, también tenía claro que el otro aspecto vital "la cantidad de dinero que HBO está dispuesta a gastar", ya que se seguía la máxima de cierto personaje de 'Parque Jurásico' de "no hemos reparado en gastos".

Por su parte, Dinklage recordó en su paso por Hot Ones hace apenas unos meses que "adoro a Charles Dance, es uno de mis seres humanos favoritos". Es cierto que Tywin tenía que humillar constantemente a Tyrion, pero que "entre toma y toma, se acercaba y me tocaba suavemente el hombro", porque puede que no tuviesen tiempo para abrazarse y rebajar la tensión, pero eso hizo que la relación con Dance "se sentía muy paternal".

