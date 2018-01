Liam Neeson critica la dirección de Spielberg en 'La lista de Schindler'

Quizá suena muy abuelete pero recuerdo que hasta hace no mucho el estreno de una película de Steven Spielberg era todo un acontecimiento. Hablamos del director de 'Tiburón', 'E.T.', la saga Indiana Jones... Ahora presenta 'Los archivos del Pentágono' ('The Post') con Meryl Streep y Tom Hanks por primera vez juntos en la gran pantalla, y no veo la emoción o el entusiasmo que solía generar.

Creo que fue a partir de 'War Horse' (2011) y 'Lincoln' (2012) cuando empecé a notar más claramente que su trabajo ya no se estaba valorando tanto como antes. Quizá es inevitable, tiene 71 años. Y tampoco es que haya sido un cineasta endiosado desde sus inicios, como otros. Se pensaba que "sólo" hacía buen cine de entretenimiento, éxitos de taquilla (era el Rey Midas de Hollywood), ¡como si fuera fácil! Hasta que "se puso serio" con 'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993).

Su retrato del holocausto judío ganó 7 Premios Óscar, incluyendo mejor película y dirección. A día de hoy sigue considerándose uno de sus mejores trabajos, una obra maestra en todos los aspectos. Sin embargo, curiosamente, el protagonista del film no quedó contento con su trabajo. En la misma entrevista donde dejó sus polémicas declaraciones sobre actual oleada de denuncias por acoso sexual, Liam Neeson elogia 'La lista de Schindler' pero confiesa su desagrado por la dirección de Spielberg:

-Volví a ver 'La lista de Schindler' y [tu trabajo] sigue destacando como una de las interpretaciones más extraordinarias que he visto en el cine. Liam Neeson: ¿Puedo corregir? Eso es muy dulce. Para mí, no es una de mis mejores interpretaciones. Creo que es una película maravillosa, realmente extraordinaria. Pero no estoy contento con mi interpretación. -¿Puedo preguntar por qué? LN: Porque no veo nada mío en ella. -¿Qué quieres decir? LN: Simplemente mío. Liam Neeson. Steven me dirigió muy, muy, muy... minuciosamente. Hubo veces como ese plano con el cigarro [se refiere a la escena que puedes ver más abajo]. Yo fumaba por aquel entonces. Él me decía cómo fumar. Me decía uándo respirar. Recuerdo decir: 'No puedo aguantar esto, no soy una marioneta'. En fin, hay muchas escenas, y cuando la veo soy consciente de Steven dirigiéndome, cómo sostener el cigarrillo, cuándo respirar, cuando mirar hacia aquí, cuando mirar hacia allá. Así que no... no estoy contento con mi interpretación. Aun cuando creo que el film es... magistral.

Creo que es interesante conocer el particular punto de vista de Neeson, cómo los demás podemos disfrutar de su trabajo (creo que está espléndido como Oskar Schindler) pero para él es imposible, no puede dejar atrás la mala experiencia, la decepción o simplemente el amargo desacuerdo con Spielberg sobre la dirección de actores (Neeson ya habló de esto en el reciente documental de HBO sobre el cineasta).

Desde luego, en todos los manuales que he leído suele decirse que un director no debe decir exactamente a un actor cómo debe hacer su trabajo, no debe tratarle como una marioneta, y sin embargo, ahí está Spielberg para demostrar que las reglas están para romperlas. Claro, él puede, y le sale bien. O al menos aquí tuvo éxito. Nunca sabremos cómo habría sido la película si Neeson hubiese tenido más libertad para componer a su personaje; para bien o para mal, así es como dirige Spielberg.

Por cierto, si no sabes por qué el director eligió a Liam Neeson para encabezar el reparto de 'La lista de Schindler', tienes que ver este vídeo, el memorable paso del actor irlandés por 'La vida es muy corta' ('Life's Too Short'):