Margot Robbie desvela que hacer un desnudo integral en 'El lobo de Wall Street' fue idea suya. Y su explicación tiene todo el sentido del mundo

Margot Robbie lleva ya muchos años siendo una actriz muy cotizada en Hollywood, pero era prácticamente una desconocida en Hollywood cuando consiguió el papel de Naomi en 'El lobo de Wall Street'. Además, la inolvidable película protagonizada por Leonardo DiCaprio tenía una escena en la que ella aparece completamente desnuda y la propia actriz ha desvelado ahora que eso fue idea suya.

"Esa es la carta que juega"

La actriz ha pasado por el podcast Talking Pictures, donde también comentó que no entendía por qué una de sus mejores películas era tan odiada. Eso no sucede con 'El lobo de Wall Street', pues el largometraje de Martin Scorsese se cansó de recibir alabanzas, y uno de los momentos más recordados del mismo es cuando el personaje de Robbie seduce al de DiCaprio.

Por lo visto, Scorsese ofreció a Robbie la posibilidad de ponerse una bata, pero ella insistió en aparecer completamente desnuda. La actriz lo explica así:

Eso no es lo que ella haría en esa escena. De lo que se trata es de que salga completamente desnuda: esa es la carta que juega.

La verdad es que es una explicación con todo el sentido del mundo, pues el protagonista había logrado convencerse a sí mismo de volver con su esposa y es la visión de Robbie completamente desnuda lo que hace que sucumba a la tentación.

Además, la implicación de Robbie en el papel la llevó a ponerlo todo en peligro en la audición final, ya que era una escena en la que requería que besase a DiCaprio, pero decidió que era más adecuado darle una bofetada:

Pensé que podría besar a Leonardo DiCaprio ahora mismo, y sería increíble. Estoy deseando contárselo a todos mis amigos. Y luego pensé... no. Y simplemente le golpeé en la cara. Hubo un silencio sepulcral que pareció una eternidad, pero que probablemente duró tres segundos. Luego se echaron a reír. Leo y Marty se reían tanto que dijeron 'ha sido genial'. Yo estaba pensando, me van a arrestar, estoy bastante segura de que eso es asalto, agresión.

La protagonista de 'Barbie' llegó incluso a temer por si futuro profesional: "no sólo no volverás a trabajar, en realidad irás a la cárcel por esto, idiota. Y además, ¿por qué tuviste que pegarle tan fuerte? Deberías haberlo hecho más suave". Por suerte, no sucedió nada de eso y la carrera de Robbie despegó de forma definitiva gracias a 'El lobo de Wall Street'.

